Trump amenaza con aranceles a la Unión Europea si Canadá se convierte en miembro asociado

16/09/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con imponer aranceles elevados y reducir el comercio con Europa si la Unión Europea avanza en una propuesta para convertir a Canadá en su primer miembro asociado. La iniciativa fue presentada por Ursula von der Leyen miércoles.

Trump advierte posibles medidas comerciales

La propuesta surgió durante el discurso sobre el Estado de la Unión Europea, celebrado en Estrasburgo, Francia. Von der Leyen planteó abrir la puerta a Canadá como primer miembro asociado del bloque, mientras el primer ministro canadiense, Mark Carney, asistía al Parlamento Europeo en Estrasburgo.

Según Reuters, Trump advirtió que Estados Unidos podría tomar medidas comerciales contra la Unión Europea si considera que la propuesta constituye un acto hostil. El mandatario habló de aplicar aranceles importantes o detener el comercio con Europa en varios sectores, sin precisar porcentajes ni productos.

La figura de miembro asociado todavía no está definida dentro de los tratados de la Unión Europea. Reuters informó que la decisión no depende únicamente de Von der Leyen, ya que los Estados miembros deberán determinar si la propuesta puede avanzar y bajo qué condiciones.

El presidente estadounidense amenazó a la UE.

Canadá busca profundizar vínculos con Europa

El planteamiento busca ampliar la cooperación entre Canadá y la Unión Europea en áreas como defensa, tecnología, energía, materias primas y el Ártico. Von der Leyen sostuvo que ambas partes comparten posiciones sobre asuntos internacionales y mantienen vínculos en varias áreas estratégicas para socios europeos.

Mark Carney respaldó una relación más estrecha con Europa, aunque no mencionó específicamente la condición de miembro asociado. Su oficina señaló que Canadá y Europa deberían avanzar hacia una alianza más ambiciosa mediante una cooperación profunda en capacidades consideradas estratégicas para ambas partes y sus intereses.

La iniciativa ocurre después del deterioro de las relaciones comerciales entre Canadá y Estados Unidos. Reuters señaló que las conversaciones comerciales bilaterales colapsaron el mes pasado y dieron paso a nuevas medidas arancelarias entre ambos países, mientras Ottawa busca ampliar sus vínculos comerciales hacia nuevos mercados externos.

La propuesta europea también genera interrogantes dentro del propio bloque. Reuters recogió la posición de diplomáticos europeos que señalaron que no está claro qué implicaría el nuevo estatus, debido a que la Unión Europea históricamente ha evitado alianzas flexibles sin una base jurídica clara actualmente.

Por ahora, Canadá no se convertiría en miembro pleno de la Unión Europea. La propuesta contempla una relación distinta. El siguiente paso dependerá de los Estados miembros, mientras las amenazas de Trump colocan los aranceles y el comercio con Europa ahora como un tema central.