Donald Trump anuncia que EE.UU. cobrará una tasa de 20% para proteger barcos en el estrecho de Ormuz

13/07/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que su país cobrará una tasa del 20% para brindar protección a aquellos barcos que transiten por el estrecho de Ormuz y sostuvo que con o sin Irán este se mantendrá abierto.

Estados Unidos como "guardián de Ormuz"

A través de una publicación en su cuenta oficial de Truth Social, el mandatario norteamericano afirmó que Estados Unidos asumirá el rol de "guardián" de una de las rutas marítimas más importantes para el comercio mundial de petróleo, pero que todas aquellas naciones que utilicen dicho paso deberán pagar por el resguardo que les brindará Washington.

Además, el inquilino de la Casa Blanca dejó en claro que con o sin Irán este punto del planeta permanecerá abierto y que su administración restablecerá el denominado "bloqueo iraní".

"El estrecho de Ormuz está abierto y seguirá abierto con o sin Irán. Estamos restableciendo el bloqueo iraní, llamado así porque solo impide que los barcos o clientes de Irán entren o no salgan2, se lee al inicio de su pronunciamiento.

De igual manera, enfatizó que el resto de países podrá hacer uso de la vía marítima sin restricciones, aunque sí deberán contribuir económicamente a las labores de seguridad que se encuentran encabezadas por Estados Unidos.

"Todos los demás países tenrán un uso justo y abierto del estrecho. Los EE.UU. serán conocidos a partir de este momento como 'El guardían del estrecho de Ormuz', pero como tal, y por una cuestión de justicia, recibirá un reembolso del 20% sobre toda la carga transportada, por todos los costos necesarios para garantizar la seguridad de esta zona tan volátil del mundo", escribió.

Publicación de Donald Trump en su cuenta de Truth Social

Reitera que Estados Unidos debe recibir dinero

En una entrevista concedida a Fox News, el mandatario republicano reiteró que Estados Unidos deberá recibir dinero por resguardar el tránsito marítimo de barcos en el estrecho de Ormuz.

"Vamos a recibir dinero por protegerlo. Mucho dinero. Lo único que queremos es que nos reembolsen por hacer todo esto, por poner a nuestra gente en peligro", afirmó Trump en dicho diálogo.

Como vemos, Donald Trump anunció que Estados Unidos será conocido como 'El guardián del estrecho de Ormuz' y que todas aquellas naciones que transiten por esta ruta importante para el comercio mundial de petróleo deberá reembolsar el 20% de toda la carga que transporte por la seguridad que le brindará Washington.