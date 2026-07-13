Mister Venezuela confirma la muerte de su novio tras 17 días de búsqueda entre los escombros: "No llegué a tiempo"

13/07/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

La esperanza de encontrar con vida a Yordy Paredes llegó a su fin. Lenin Peña, ganador del certamen Míster Universo Venezuela 2025, confirmó la muerte de su novio luego de 17 días de intensa búsqueda entre los escombros del conjunto residencial Caribe, en La Guaira, una de las zonas más afectadas por los devastadores terremotos registrados en Venezuela.

Desde el primer día de la tragedia, Peña permaneció en el lugar colaborando con brigadistas y voluntarios. El también médico pediatra removió escombros con sus propias manos, gestionó herramientas para facilitar las labores de rescate y compartió en redes sociales el avance de la búsqueda, con la esperanza de volver a abrazar a su pareja. Sus publicaciones rápidamente se viralizaron y generaron una ola de solidaridad.

Una búsqueda que conmovió al mundo

El 24 de junio, aprovechando el día feriado en Venezuela, el joven doctor Lenin Peña dejó su hogar en La Guaira para visitar a su madre e hijos. Sin embargo, la naturaleza truncó los planes: un doble terremoto derribó la vivienda de su familia.

Aunque milagrosamente lograron salir ilesos, la verdadera pesadilla comenzó al intentar comunicarse con su pareja. Ante el colapso total de las líneas telefónicas y los servicios básicos, Peña corrió desesperado hacia su propio edificio, encontrándose con una zona de desastre que parecía una escena de guerra.

"Cuando llegué, me encuentro con el edificio devastado. Yo no paraba de gritar intentando localizarlo, porque no sabía si le dio chance de bajar", recordó Peña

Tras dos semanas de angustia y búsqueda entre los escombros, el 8 de julio lograron acceder a la cocina del apartamento y, dos días después, a la sala. Fue allí, en la madrugada del sábado, donde el hallazgo se hizo inevitable al ver sus dedos. "Ya sabía que era él. Cuando tú conoces a una persona, sabes todo", relató Peña con dolor.

El impacto de la tragedia en Venezuela

La historia de Lenin Peña se convirtió en uno de los rostros más representativos de la tragedia ocasionada por los terremotos en Venezuela. Miles de usuarios siguieron diariamente su búsqueda y expresaron mensajes de apoyo ante el difícil momento que atravesaba.

El caso también puso en evidencia la complejidad de las labores de rescate en las edificaciones colapsadas, donde familiares y voluntarios permanecieron durante días esperando noticias de sus seres queridos.

El desenlace de esta historia dejó una profunda huella entre quienes siguieron la búsqueda de Yordy Paredes. Más allá de la tragedia personal de Lenin Peña, su perseverancia y los mensajes de amor que compartió durante esos 17 días reflejaron el dolor de cientos de familias que aún intentan reconstruir sus vidas tras el desastre natural.