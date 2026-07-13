Tragedia tras devastador incendio en un bar: Reportan más de 20 muertos y varios heridos

13/07/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Un incendio de grandes proporciones se registró en un bar (pub), dejando más de 20 muertos y varios heridos, según el último reporte de las autoridades. Las causas de la tragedia se mantienen bajo investigación policial.

Incendio arrasa un popular bar: Esto se sabe

Lo que debía ser una noche de diversión y alegría en un bar, se convirtió en una tragedia. De acuerdo a los últimos reportes, un incendio de gran magnitud se registró en un popular pub en la noche del último domingo 12 de julio, llegando a movilizar múltiples unidades de rescate.

Equipos de emergencia y bomberos se desplazaron hasta el lugar del siniestro: un pub conocido como Rong Beer Na Ladprao, en el distrito de Chatuchak, al norte de Bangkok, la capital de Tailandia. Las intensas llamas se iban intensificando conforme pasaban las horas y una gran humareda se lograba visibilizar desde una larga distancia.

Alrededor de las 00:26 horas de la madrugada del lunes 13 de julio, los bomberos lograron controlar el fuego, tras desplegar un operativo de contingencia en la estructura afectada. Fotos de las secuelas del incendio muestran mesas y sillas carbonizadas, y el interior del bar dañado.

Incendio en bar de música Na Ladprao, en Bangkok, dejó daños materiales, 27 muertos y decenas de heridos.

Incendio en pub dejó 27 muertos y varios heridos

Según testigos, el fuego se propagó en minutos tras una explosión en el área del escenario. Lamentablemente, el incendio en el bar Na Ladprao dejó al menos 27 muertos y más de 60 heridos, según precisó el primer ministro de Tailandia, Anutin Charnvirakul, quien visitó el lugar de la tragedia.

"Se recuperaron 27 cadáveres, cuerpos sin vida. (...) Algunos fueron trasladados a hospitales. Estamos evaluando su estado", declaró el lunes el primer ministro tailandés, precisando que la cifra de víctimas por inhalación de humo y afectados podría subir conforme pasen las horas y el avance de las diligencias.

Asimismo, Anutin precisó que muchas víctimas fueron encontradas en los baños situados en la parte trasera del pub. El jefe de la policía tailandesa, Kitrat Panphet, afirmó que sus investigadores esperaban poder hablar con el propietario del bar y restaurante, que se encuentra actualmente en cuidados intensivos.

Incendio en bar de Bangkok: Ruta de evacuación habría estado obstaculizada.

Tragedia en Bangkok: Investigan incendio en bar

En el momento del incendio, el local albergaba a unas 200 personas, de acuerdo con un comunicado difundido por el Departamento de Bomberos y Rescate de Bangkok, que explica que el fuego se originó en el interior del bar, cerca del escenario.

El gobernador de Bangkok, Chachachart Sittiphan, dijo que las autoridades están inspeccionando el lugar del accidente, especialmente el interior del edificio y la ruta de evacuación, que según un análisis preliminar estaba obstaculizada por mesas y otros objetos decorativos.

Las autoridades vienen investigando y recopilando información para identificar a las víctimas y determinar las causas exactas que dieron origen a la tragedia: todo apunta a fallas estructurales de seguridad.

Lamentablemente, al menos 27 muertos y más de 60 heridos es el saldo que dejó, hasta el cierre de esta nota, un devastador incendio en un bar de Bangkok. Las autoridades investigan las causas que dieron origen al fuego en el pub Na Ladprao.