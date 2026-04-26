PNP y Embajada de Estados Unidos registran a 250 internos extranjeros en penal de Lurigancho, informó el Mininter

26/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En un operativo piloto, el Ministerio del Interior ejecutó este domingo el registro de 250 internos extranjeros con identificación biométrica y ocular en el penal de Lurigancho, con la participación de la Policía Nacional del Perú (PNP) y la Embajada de Estados Unidos.

Ejecutan identificación biométrica en penal de Lurigancho

El Mininter puso en marcha esta segunda intervención de enrolamiento mediante la Dirección General contra el Crimen Organizado (DGCO) con ayuda de equipos Bitman, buscando fortalecer la lucha contra el crimen transnacional y el control de la población extranjera penitenciaria.

La operación fue posible gracias a la colaboración del Departamento de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) de EE.UU., la Dirección contra la Trata de Personas y tres divisiones de la PNP: División de Delitos Transnacionales, División de Extorsiones y División de Extranjería.

Según el sector Interior, este segundo operativo con tecnología biométrica representó un avance del plan piloto, ya que, durante el anterior, se había constatado que 52 reos extranjeros no contaban con una identidad definida, lo cual representaba un riesgo de seguridad.

#NotaDePrensa | Operativo piloto de la #PNP con cooperación de la @USEMBASSYPERU permitió enrolar a 250 internos extranjeros en el establecimiento penitenciario, fortaleciendo la lucha contra el crimen transnacional.



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"El uso de tecnología permite identificar plenamente a integrantes de organizaciones criminales que ingresaron al país con identidades falsas", señaló la directora general contra el Crimen Organizado, Silvia de la Cruz.

Los equipos Bitman, utilizados durante este operativo, fueron facilitados por el Departamento de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) de Estados Unidos, mediante la Embajada.

Según la información oficial, una vez los artefactos recopilan la información, esta se contrasta y analiza con bases de datos internacionales. Si se identifican coincidencias con personas que hayan cometidos delitos en el exterior, los Bitman detectan al ciudadano con su nombre registrado en el país de donde viene.

Mininter firma acuerdo de defensa legal para Juntas Vecinales

El pasado 24 de abril, el Ministerio del Interior (Mininter) y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh) firmaron un acuerdo que otorga defensa legal gratuita a todas las Juntas Vecinales de Seguridad Ciudadana en todo el país.

En el Perú, las Juntas Vecinales son organizaciones sociales de base promovidas por la PNP y conformadas por vecinos que promueven actividades y proyectos para mejorar la seguridad ciudadana.

El acuerdo interinstitucional, que beneficia a más de 11,870 juntas a nivel nacional, contempla la capacitación de sus integrantes, servicios de asesoría y patrocinio legal y el acceso a recursos operativos para intervenciones coordinadas.

La PNP y la Embajada de Estados Unidos registraron a 250 internos extranjeros en un operativo de identificación biométrica en el penal de Lurigancho.