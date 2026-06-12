Donald Trump confirma muerte Héctor "el Niño" Guerrero, líder del Tren de Aragua

12/06/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció la muerte de Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias "Niño Guerrero", líder de la organización criminal venezolana "El Tren de Aragua".

A través de un mensaje en su cuenta oficial de Truth Social, el líder de la Casa Blanca informó que la ejecución se llevó a cabo en coordinación con Venezuela, con quienes -afirmó- mantiene una "excelente relación".

Detalles de la operación

De acuerdo con lo señalado por Donald Trump, el Comando Sur de los Estados Unidos ejecutó un "ataque cinético rápido y letal", el cual fue capaz de acabar con la vida del peligroso prontuariado venezolano.

Como muestra de la ofensiva, el mandatario adjuntó un video en donde se observa la destrucción de una vivienda, la cual sería el refugio de uno de los criminales más buscados de toda Latinoamérica.

"At my direction, the United States Southern Command delivered a swift and lethal kinetic strike to successfully execute Niño Guerrero, the infamous leader of Tren De Aragua, one of the most bloodthirsty Terrorist Organizations on Planet Earth." - President DONALD J. TRUMP 🇺🇸 pic.twitter.com/3R5IPxhPXX — The White House (@WhiteHouse) June 13, 2026

En ese sentido, recordó que al inicio de su administración (enero del 2025), nombró al Tren de Aragua como organización terrorista extranjera; además, de asegurar la expulsión de sus remanentes de Estados Unidos y hacer justicia en favor de las familias de sus víctimas.

"Como resultado, los terroristas del Tren de Aragua ya no tienen refugio seguro en Venezuela ni en ningún otro lugar y, bajo mi liderazgo, encontraremos a estos despiadados asesinos y narcotraficantes en cualquier momento y lugar, y los enviaremos al infierno, donde pertenecen", sostuvo en su red social.

Se encontraba prófugo de la justicia desde 2023

La muerte de Héctor Rusthenford Guerrero Flores se produce a cinco meses de la captura de Nicolás Maduro, acusado desde Washington de cooperar con la organización criminal Tren de Aragua, vinculada a extorsiones, secuestros, tráfico y trata de personas.

De 42 años, el "Niño Guerrero" se encontraba prófugo desde 2023, después de un cuestionado operativo de las autoridades venezolanas en la cárcel de Tocorón, considerada la base de operaciones del grupo delictivo, donde cumplía una condena de 17 años prisión, impuesta en 2018 por la comisión de 12 delitos, entre ellos, homicidio intencional, ocultamiento de arma de guerra y otros.

Desde 2024, el Departamento de Estado de EE. UU. ofrecía una recompensa de cinco millones de dólares por información que condujera a su captura. Por esta razón, el 17 de julio del año pasado, Estados Unidos anunció sanciones contra Guerrero y otros cinco miembros de ese grupo.

Finalmente, las autoridades norteamericanas reafirmaron que continuarán con los operativos para deportar a sus demás cabecillas, quienes también se encuentran operando en Perú, Chile y Colombia.