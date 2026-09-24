Donald Trump calificó como positivo su encuentro con Xi Jinping: "Tuvimos una gran reunión"

24/09/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente de China, Xi Jinping, concluyeron su reunión en el Despacho Oval de la Casa Blanca la tarde de este jueves 24 de septiembre. Tras ello el mandatario norteamericano calificó como positivo su encuentro con su homólogo chino.

Donald Trump resalta reunión con Xi Jinping en la Casa Blanca

El jefe de Estado republicano calificó la conversación como positiva y destacó, de manera particular, el interés de Xi Jinping por el granito y la piedra. Sobre esti último calificó al líder chino como un experto en dichos elementos.

"Tuvimos una gran reunión y él tiene un gran interés en el granito. Le gusta el granito. Es un experto en piedra, además de muchas otras cosas, y ama el buen granito", afirmó Trump.

La reunión forma parte de los encuentros entre ambos mandatarios para abordar asuntos de interés bilateral entre Estados Unidos y China siendo la primera visita del mandatario de la nación asiática a la capital estaounidense en más de una década.

Esta se encuentra marcada por la búsqueda de la estabilidad en la relación bilateral entre ambas potencias mundiales, pero a su vez las posturas distintas que tienen sobre Taiwán, Irán, el comercio y la inteligencia artificial.

Donald Trump resalta la amistad que tiene con el presidente de China

De otro lado, al inicio de su reunión el mandatario estadounidense elogió la gran amistad que sostiene con el presidente Xi Jinping. Pese a que habían temas espinosos que abordar, el jefe de Estado norteamericano se centró en la larga relación con el líder de China mientras ambos se reunían con asesores para los discursos de apertura previo a las conversaciones formales de este jueves.

Por su parte, Xi, en su llegada a la Casa Blanca, señaló que la competencia entre Estados Unidos y China deber ser sana y mantenerse dentro de los límites. En ese sentido, agregó que las dos naciones tienen la responsabilidad de garantizar que los seres humanos siempre operen la inteligencia artificial.

También, Xi Jinping recordó que cuando sostuvo su primera reunión de este 2026 con su par norteamericano, en China, acordaron construir una relación "constructiva" y de "estabilidad estratégica entre las naciones que presiden. La cual destacó que saludan los ciudadanos y la comunidad internacional.

En conclusión, en el marco de su segunda reunión con el mandatario de China, Xi Jinping, en lo que va del presente año, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, destacó este encuentro y lo calificó como positivo. "Tuvimos una gran reunión", subrayó.