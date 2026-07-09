Pedro Castillo: Organismo de la ONU concluye que detención del expresidente fue arbitraria y recomienda su libertad inmediata

09/07/2026 / Exitosa Noticias / Política

El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) calificó de "arbitraria" la detención del expresidente Pedro Castillo Terrones, luego de que emitiera un mensaje a la nación donde anunció un región de excepción, así como el cierre del Congreso y otras instituciones del Estado.

Cabe precisar que, tras su intento que quebrantamiento del orden constitucional, el Poder Judicial condenó en noviembre del 2025 al exmandatario a 11 años, cinco meses y 15 días de prisión efectiva por el delito de conspiración para una rebelión.

Organismo supranacional exige libertad inmediata

A través de un informe de fecha 04 de junio de 2026, el organismo cuestionó el procedimiento llevado a cabo por el Congreso de la República durante el 07 de diciembre de 2022, argumento que tras el mensaje a la nación, el Parlamento adelantó para el mediodía la sesión donde se abordaría su vacancia presidencial, cuando estaba prevista para las 3:00 p. m.

En ese sentido, critica que, que según el artículo 89-A del Reglamento del Congreso, para empezar dicho trámite se necesitaban 26 firmas, habiendo presentándose dos. Además, el Grupo de Trabajo sostiene que ni el entonces presidente ni su abogado fueron notificados para presentar sus descargos en el Pleno.

Asimismo, señala que no se respetó la prerrogativa del antejuicio político, ni al debido proceso y, además, que no se respetó su derecho a un "juicio justo". Bajo estas consideraciones, no dudaron en recomendar la liberación de Castillo Terrores, incluso, proponiendo que reciba un resarcimiento por el mismo Estado peruano.

"El Grupo de Trabajo considera que, teniendo en cuenta todas las circunstancias del caso, el remedio adecuado sería poner al Sr. Castillo inmediatamente en libertad y concederles el derecho efectivo a obtener una indemnización y otros tipos de reparación, de conformidad con el derecho internacional", sostiene la resolución.

🚨 Urgente. La detención de Pedro Castillo fue arbitraria, concluye el informe del Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria. En un documento de 19 páginas el Grupo de Naciones Unidas evalúa las circunstancias de la detención del ex presidente Castillo y la... pic.twitter.com/s7Ie07Skrf — Epicentro.TV (@Epicentro_TV) July 9, 2026

Del mismo modo, solicita al Gobierno peruano, a que en un plazo de seis meses proporcione la información sobre las dificultades que pudiera encontrar para la aplicación de las "recomendaciones" dadas por la entidad de las Naciones Unidas.

José Balcázar se pronuncia sobre Pedro Castillo a pocos días de dejar el Ejecutivo

En entrevista exclusiva brindada a Exitosa el martes 07 de julio, el presidente José María Balcázar se refirió sobre si antes que acabe su administración indultará o no al también exjefe de Estado, Pedro Castillo.

"Si bien es cierto, es una facultad presidencial, tengo que tener un sustento jurídico constitucional. En virtud de ello, esperaré a ver lo que pide o no pide el señor expresidente de la república", afirmó en "Hablemos Claro".

Cabe recordar que, en entrevistas anteriores a nuestro medio, manifestó que no podría pronunciarse de fondo al respecto porque la sentencia no es firme, debido a que está bajo un proceso de apelación por parte de la defensa del expresidente.

La eventual posibilidad de libertad del exmandatario Pedro Castillo vuelve a estar en debate público y ahora tras fronteras, luego de que el organismo solicitara su excarcelación, a pocos días de la sucesión constitucional.