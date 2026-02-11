Escándalo en la política: Detienen a alcalde por presuntos nexos con crimen organizado

11/02/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Un alcalde fue detenido junto a otras diez personas en un caso que investiga presunta delincuencia organizada con fines de lavado de activos y defraudación tributaria. La Fiscalía pide prisión preventiva contra la autoridad edil.

Detienen a alcalde por caso 'Goleada'

Una noticia ha generado gran impacto y conmoción en la política internacional. Pues bien, de acuerdo a los primeros reportes, el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, sus hermanos, Antonio y Xavier Álvarez, y ocho personas más fueron detenidas tras el operativo realizado el último martes por la Fiscalía General del Estado y la Policía Nacional de Ecuador.

Las diligencias se realizaron en el marco de una investigación bautizada como 'Goleada'. Medios locales informaron que la autoridad edil fue detenido en la provincia del Guayas tras ser vinculado con nexos de crimen organizado con fines de lavado de activos y defraudación tributaria.

También se ejecutaron allanamientos simultáneos en los que se incautaron celulares, USB, computadoras, dinero en efectivo y documentación que tendrían relación con la investigación penal. El alcalde de Guayaquil como las otras personas detenidas fueron trasladadas a Quito donde deberán ser atendidos únicamente por los jueces de las Unidades Especializadas para el Juzgamiento de los Delitos de Corrupción y Crimen Organizado.

Reacción en ámbito político tras detención

La detención generó una rápida reacción. Desde el entorno político y legal del alcalde Álvarez, se ha insistido en que se trata de una persecución política dirigida contra el principal opositor del presidente Daniel Noboa; sin embargo, el Ejecutivo, no ha emitido declaraciones que despejen esas dudas.

Asimismo, simpatizantes del alcalde de Guayaquil, del partido opositor Revolución Ciudadana, se reunieron en las afueras del cuartel adonde fue llevado para mostrar frases como: "Vamos Aquiles", "Aquiles, amigo, el pueblo está contigo".

La Fiscalía informó que, al momento de su detención, Aquiles A. no portaba el grillete electrónico, medida cautelar dispuesta dentro del caso 'Triple A', en el que es investigado por la presunta comercialización ilegal de Hidrocarburos.

Caso Goleada: ¿De qué se le acusa?

Las autoridades estiman que el perjuicio para el Estado por el caso que enloda a la familia Álvarez es de 61,5 millones de dólares, por lo cual la Fiscalía ecuatoriana pide prisión preventiva contra el alcalde y los demás detenidos en el caso 'Goleada', una investigación que apunta a desarticular una presunta organización criminal estructurada, que habría operado mediante empresas para ocultar el origen de fondos y evadir obligaciones tributarias con el Estado ecuatoriano.

El desarrollo del Caso Goleada marcará un nuevo capítulo en la coyuntura política y judicial del país, precisamente tras la detención del alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez y sus hermanos, así como el presidente del Barcelona SC y más personas en Guayas.