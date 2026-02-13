El presidente de Estados Unidos, Donald Trump,reveló que planea visitar Venezuela: "No sé cuándo, pero lo haré"

13/02/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que planea visitar Venezuela. Este anunció un poco más de un mes después de la captura de Nicolás Maduro en una operación en Caracas ejecutado por las fuerzas militares norteamericanas.

Sin fecha definida, pero lo hará

Este viernes 13 de febrero, el mandatario estadounidense confirmó que dentro de sus planes a futuro se encuentra el de viajar con rumbo al país sudamericano, aunque no precisó la fecha en la que lo haría.

"Voy a vistar Venezuela, no sé cuándo, pero lo haré", manfiestó el también multimillonario a la prensa antes de abordar el helicóptero presidencial, sin ofrecer más detalles sobre la logística o los objetivos específicos de su visita.

Desde Washington, antes de partir hacia Carolina del Norte para visitar en persona a los miembros del ejército que participaron en la captura del autócrata Nicolás Maduro, el presidente recordó además la reunión de inicios de mes con el presidente Gustavo Petro y dijo que había sido "muy buena".

Hay que mencionar que la declaración del inquilino de la Casa Blanca se da en medio de una intensa intervención estadounidense en asuntos venezolanos y un renovado enfoque en la política regional por parte de Washington.

🇺🇸🇻🇪 Trump: "Visitaré Venezuela, no hemos definido cuándo pero iré" https://t.co/XB4tQMSlXq



El presidente estadounidense, Donald Trump, reveló que planea visitar Venezuela en una fecha aún no precisada pic.twitter.com/jQjrL3EOaJ — RT en Español (@ActualidadRT) February 13, 2026

Defendió desde un inicio la intervención en Caracas

Recordemos que, el pasado 3 de enero, el gobierno de Trump confirmó del líder chavista Nicolás Maduro junto a su esposa Cilia Flores, como parte de una operación militar nocturna. Tras ello fueron trasladados a territorio estadounidense donde enfrentaron cargos por narcoterrorismo en una corte federal de Nueva York.

Desde su óptica, Donald Trump, calificó esta intervención como exitosa por parte de las fuerzas armadas y de seguridad de los Estados Unidos y señaló que no hubo bajas ni pérdida de equipo.

Es así que desde aquel tiempo, el jefe de Estado norteamericano ha defendido esta operación como una medida que contempló el objetivo de asegurar una transición segura en Venezuela, aunque cabe indicar que no ha detallado cómo se implementará dicho proceso.

Al respecto, en declaraciones a la prensa previas, afirmó que Estados Unidos supervisaría el país "hasta que pueda llevarse a cabo una transición segura, apropiada y segura.

Como vemos, Donald Trump, presidente de Estados Unidos, en un breve diálogo con la prensa, anunció que planea visitar Venezuela, aunque no precisó en qué fecha realizará dicha llegada a territorio caribeño.