Benjamín Netanyahu gana las elecciones en Israel: oposición lo supera en escaños por estrecho margen

27/10/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ocupó el primer lugar en las elecciones generales junto al Likud al obtener entre 24 y 25 escaños, una cifra menor a los 32 registrados en 2022. No obstante, los sondeos a pie de urna de los canales de televisión indican que el bloque opositor lo supera por entre dos y tres escaños.

Las proyecciones difundidas por las cadenas 11, 12 y 13 señalan que ninguna de las fuerzas políticas alcanza la mayoría requerida para formar Gobierno en un Parlamento compuesto por 120 miembros.

No obstante, la coalición liderada por Gadi Eisenkot acumula entre 52 y 53 escaños, mientras que el bloque oficialista de Benjamin Netanyahu llega a unos 50 diputados. Siendo una esta diferencia importante.

Cuenta de X

Distribución de los 120 escaños

Dentro de la alianza opositora, el partido Yashar!, encabezado por Gadi Eisenkot, registra entre 21 y 23 escaños en los conteos preliminares. Asimismo, la agrupación Beyajad, liderada por Naftali Bennett, obtiene entre 12 y 14 puestos.

Los Demócratas, de Yair Golán, suman entre nueve y diez escaños, asimimos, Israel Beitenu, de Avigdor Lieberman, alcanza entre siete y nueve representantes.

Cabe mencionar que en la coalición de Benjamin Netanyahu, además de los 24 o 25 puestos del Likud, el partido Shas, liderado por Aryeh Deri, consigue entre seis y ocho escaños. Por su parte, Poder Judío, de Itamar Ben Gvir, logra entre seis y siete.

El Sionismo Religioso, de Bezalel Smotrich, obtiene alrededor de seis, y Judaísmo Unido de la Torá suma entre seis y siete. En tanto, las dos listas árabes israelíes alcanzan en conjunto entre 17 y 18 escaños. La Lista Árabe Unida (Ra'am), encabezada por Mansur Abás, consigue unos siete escaños y la Lista Unificada logra entre diez y once.

El cómputo de los resultados definitivos determinará si alguno de los bloques lograría reunir los respaldos necesarios para formar Gobierno o si el país inicia nuevas negociaciones para estructurar una mayoría parlamentaria.

Yair Golan

"Esta es una oportunidad histórica"

Tras la difusión de las encuestas a boca de urna, el representante del partido israelí de izquierda Los Demócratas, Yair Golan, se pronunció a través de una publicación en X sobre el escenario político frente a la administración de Benjamin Netanyahu.

"Tenemos una oportunidad histórica para establecer un verdadero gobierno de cambio en Israel y no tenemos intención de renunciar a ella. Representamos aquí a un pueblo inmenso, que luchó en las calles durante 4 años", dijo Yair Golan.

En esa línea, el dirigente señaló en su mensaje que "el pueblo ha hablado" y que con ello "ha derrocado al gobierno de Netanyahu". Asimismo, indicó su disposición para "trabajar con todos nuestros socios" y también para "superar las diferencias" con el propósito de conformar una nueva gestión en el país.