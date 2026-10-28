Tragedia en España: choque de dos trenes de alta velocidad deja decenas de muertos y heridos en Toledo

28/10/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Al menos 30 personas han fallecido tras el choque entre dos trenes de alta velocidad ocurrido este miércoles en la provincia de Toledo, capital de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, en España. Además, se han reportado decenas de heridos de acuerdo a información brindada por las autoridades.

Aparatoso choque de trenes deja decenas de fallecidos

De acuerdo a información difundida por la agencia EFE el siniestro sucedió hoy a las 8:54 a.m. (hora de España) cuando un tren Iryo que trasladaba 147 pasajeros, incluido un bebé, colisionó con un AVE (servicio comercial de trenes de alta velocidad de España) que transportaba 397 pasajeros. Producto de ello varios vagones se cayeron por un barranco.

Las autoridades de la región Castilla-La Mancha activaron el Plan Territorial de Emergencia en fase de Emergencia Situación Operativa 1 en Toledo, capital de la citada comunidad.

BREAKING: At least 39 people killed after 2 high speed trains collide in Spain's Toledo. - Sky News https://t.co/XLWGkPq78A — AZ Intel (@AZ_Intel_) October 28, 2026

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