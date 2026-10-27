Flávio Bolsonaro llegó a Estados Unidos y se reunió con su hermano Eduardo en Florida

27/10/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El senador Flávio Bolsonaro arribó al estado de Florida, en Estados Unidos, acompañado de su esposa y sus dos hijas. Medios como The Washington Post, Folha, CNN Brasil, Metrópoles y Globo confirmaron su llegada para reunirse con su hermano Eduardo Bolsonaro.

Cabe mencionar que el Departamento de Estado de Estados Unidos, liderado por Marco Rubio, anunció la entrega de visados para el senador y su familia. Está previsto que el político hable mañana con la prensa, mientras un vocero suyo y su jefe de campaña, Rogério Marinho, evitaron responder sobre esta situación.

🔴🔵#ElInformativoDeExitosa📺📺 | El excandidato presidencial brasileño Flávio Bolsonaro arribó a Estados Unidos, según medios del país sudamericano. Asimismo, reportan que el derechista solicitó asilo político a Donald Trump, tanto para él como para su familia. 📻 95.5 FM 📡 6.1 señal digital abierta 📺 Movistar: 34 SD - 734 HD 🌐 https://t.co/BsJDK3TG8j October 27, 2026

Llegada tras orden de Alexandre de Moraes

El excandidato Flávio Bolsonaro arribó a Estados Unidos junto a su familia luego de salir de Brasil, pese a tener prohibido abandonar el país.

Como se sabe, el juez del Tribunal Supremo brasileño, Alexandre de Moraes, había ordenado que entregara su pasaporte como parte de una investigación penal por su presunta implicación en un esquema de blanqueo de capitales.

Ante ello, fuentes del Departamento de Estado señalaron a diversos medios que tanto el político como sus familiares recibirían las visas correspondientes para autorizar su b a Estados Unidos.

Cabe mencionar que, de acuerdo con reportes de la prensa brasileña, el gobierno estadounidense habría tenido una participación activa dentro del plan ejecutado para concretar la salida de Flávio Bolsonaro de Brasil.

Aliados de Bolsonaro critican orden de arresto

El traslado del congresista generó reacciones entre los integrantes de su agrupación política respecto a las determinaciones tomadas por el magistrado Alexandre de Moraes tras los comicios del domingo.

"Al igual que María Corina Machado cuando huyó de la dictadura de Nicolás Maduro en Venezuela, Flávio Bolsonaro, el candidato derrotado en las elecciones, también busca asilo en otro país", dijo el diputado del Partido Liberal Mauricio Marcon.

Asimismo, Mauricio Marcon afirmó en un video que el excandidato tomó un vuelo para exiliarse, aseguró que seguirá siendo su líder en un país libre y señaló que Alexandre de Moraes ordenó confiscar los pasaportes siete minutos después de la elección.

Cabe mencionar que este mismo juez condujo el proceso donde el expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, recibió una condena de 27 años de prisión por intento de golpe de Estado, pena que cumple hoy bajo arresto domiciliario tras haber huido a Florida por tres meses luego de su derrota electoral de 2022 frente a Lula da Silva.