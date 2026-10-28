Choque de dos trenes en Toledo: se suspende la jornada de hoy de la Copa del Rey tras tragedia en España

28/10/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

La jornada de la Copa del Rey programada para este miércoles quedó en un segundo plano luego de que se suscitara un aparatoso choque de trenes en la provincia de Toledo, España. La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) anunció la suspensión de todos los partidos previstos para hoy. Al menos 64 personas, según datos oficiales, han perdido la vida en un choque entre un tren Iryo y un AVE.

Se suspenden los 24 partidos de hoy de la Copa del Rey

El máximo ente rector del fútbol español confirmó esta determinación de manera oficial mediante un comunicado difundido en sus principales redes sociales. En este se da a conocer que los cotejos programados a disputarse hoy quedaron cancelados en su totalidad.

"Como muestra de respeto y solidaridad con todas las víctimas del trágico accidente ferroviario acontecido a primera hora de este miércoles en la provincia de Toledo, la RFEF ha decretado la suspensión de los 24 encuentros correspondientes a la primera eliminatoria del Campeonato de España-Copa de SM el Rey previstos inicialmente para disputarse durante la tarde-noche de hoy", se lee en el texto.

Además, se indica que "en próximas fechas" se informara sobre la nueva planificación del certamen y los horarios definitivos de estos encuentros aplazados. Asimismo expresaron que "la gran familia del fútbol español permanece unida en el dolor por esta tragedia" y subrayaron que se han puesto a disposición para brindar ayuda "a las víctimas de este desolador accidente".

Partidos del jueves 29 de octubre sí se disputarán

Asimismo, de acuerdoa información del medio español Sport, el organismo responsable del torneo se comunicó internamente con los clubes que tienen encuentros mañana jueves, 29 de octubre, para indicarles que dicha jornada no se verá afectada. En todos los partidos previstos para esta fecha se guardará un minuto de silencio y los futbolistas portarán brazaletes negros.

Minuto de silencio del primer equipo antes de entrenar en memoria de las víctimas del trágico accidente ferroviario. DEP. https://t.co/qrD7FJnD7e — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) October 28, 2026

Son muchos los equipos que tras lo ocurrido en Toledo se han pronunciado mediante sus canales oficiales lamentando la trágica colisión de los dos trenes involucrados y han extendido condolencias los deudos de los muertos. Tal es el caso de Sevilla que previo a su entrtenamiento guardó un minuto de silencio "en memoria de las víctimas del trágico accidente ferroviario".

Tras suscitarse un aparatoso choque entre dos trenes que dejó al menos 30 fallecidos en Toledo, España, la Real Federación Española de Fútbol anunció la suspensión de 24 partidos de la Copa del Rey que se tenía previsto que se desarrollen este miércoles.