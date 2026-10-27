Lula critica la salida de Flávio Bolsonaro a Estados Unidos tras perder las elecciones: "Tiene miedo de algo"

27/10/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El presidente Lula da Silva criticó la salida de Flávio Bolsonaro hacia Estados Unidos, tras la derrota del senador en el balotaje. El mandatario habló frente a sus simpatizantes y cuestionó que el legislador viajara sin entregar sus pasaportes, pese a la orden del Supremo.

Lo que dijo Lula sobre la salida del senador

Lula habló con simpatizantes frente al Palacio de la Alvorada, su residencia oficial en Brasilia, donde celebró su cumpleaños 81. Allí lamentó que el candidato del Partido Liberal dejara el país en lugar de quedarse a demostrar su inocencia ante las acusaciones.

El mandatario cuestionó la decisión de viajar a Estados Unidos después de que Flávio Bolsonaro anunciara públicamente que se quedaría en territorio brasileño para encabezar la oposición durante el nuevo mandato presidencial. Ese anuncio lo hizo el lunes, en un video difundido en redes sociales.

"Lamento que Flavio se haya ido de Brasil, porque podría probar acá que las acusaciones no son verdaderas. El acto de salir de Brasil es una vergüenza. Cuando me pidieron mi pasaporte, lo entregué. Para la familia Bolsonaro, Brasil es la segunda patria: la primera es EEUU"

Lula pic.twitter.com/GNvbug6pGR — Juan Manuel Karg (@jmkarg) October 27, 2026

Lula dijo que el senador faltó al respeto a sus electores y a la democracia con su salida. Le pidió, además, que no afirme en el exterior que en Brasil no hay democracia. Sobre quienes salen del país en secreto, el mandatario afirmó lo siguiente:

"El ciudadano que sale a escondidas de su país es porque debe algo o tiene miedo de algo", señalo.

Lula recordó que permaneció en Brasil después de sus derrotas en las urnas y cuando enfrentó procesos judiciales. Dijo que entregó su pasaporte cuando se lo pidieron y que el senador debía haberlo hecho, porque la Policía Federal sospechaba que iba a salir de Brasil.

La orden del Supremo Tribunal Federal

El ministro del Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes ordenó el lunes que el senador entregara sus pasaportes ordinario y diplomático en 24 horas y no saliera del país. El plazo venció este martes a las 11:00 y la Policía brasileña canceló los documentos.

Sin embargo, el senador llegó a Estados Unidos, aunque las autoridades no aclararon de manera oficial las circunstancias del viaje ni la ruta utilizada. Ante ello, el reelecto presidente Lula se pronunció públicamente sobre el caso.

🔴🔵#InformamosYOpinamos 🗯️🗯️ | El jefe de internacionales de Exitosa, Javier Romero, comentó la situación del excandidato presidencial de Brasil, Flávio Bolsonaro, quien denunció persecución política porque un juez le ordenó la entrega de su pasaporte. En esa línea, indicó que... pic.twitter.com/Me01z1afLV — Exitosa Noticias (@exitosape) October 27, 2026

Flávio Bolsonaro enfrenta investigaciones en el Supremo por presunto lavado de dinero y otros posibles delitos. Una revisa operaciones financieras ligadas a plataformas de apuestas y al abogado Willer Tomaz. Otra indaga el financiamiento de Dark Horse, una película sobre su padre, el expresidente Jair Bolsonaro.

El presidente Lula cuestionó que Flávio Bolsonaro viajara a Estados Unidos sin entregar sus pasaportes tras el balotaje. Por su parte, la Policía Federal canceló los documentos por orden del Supremo y las circunstancias del viaje siguen todavía sin aclararse oficialmente, según la información publicada.