Rey de España lamenta accidente de trenes en Toledo y expresa condolencias a familiares de víctimas

28/10/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Luego que se reporte el accidente ocasionado por el choque de trenes en Toledo que ha dejado al menos 64 personas fallecidas, el rey de España expresó sus condolencias a los familiares mientras los equipos de emergencia continúan con las labores de atención a las víctimas y la evaluación de las circunstancias en las que se produjo la tragedia.

Rey de España se pronuncia por accidente en Toledo

Ante lo sucedido, el rey de España expresó sus condolencias a los familiares de las víctimas y manifestó su solidaridad con las personas afectadas por el accidente de trenes. Desde la Base Militar Jaime I de Bétera, en Valencia, el monarca transmitió un mensaje de apoyo a quienes atraviesan este difícil momento y reconoció el trabajo de los equipos que participan en las operaciones de emergencia.

El monarca lamentó la magnitud del accidente ferroviario y señaló que las autoridades se encuentran atendiendo la emergencia y recopilando información para esclarecer lo ocurrido.

"Hemos conocido la noticia del terrible accidente del AVE cerca de Toledo y lo primero es lamentar el terrible accidente con, aparentemente, el número elevado de víctimas mortales y muchos heridos", manifestó.

El Rey, desde la Base Militar "Jaime I" de Bétera (Valencia), ha trasladado sus condolencias y todo su cariño a los familiares de las víctimas del accidente ferroviario en Urda (Toledo), así como su apoyo a los afectados por esta terrible tragedia. También ha enviado un mensaje de agradecimiento y reconocimiento a los servicios de emergencia que están atendiendo la grave situación. Lee también Choque de dos trenes en Toledo: se suspende la jornada de hoy de la Copa del Rey tras tragedia en España October 28, 2026

Asimismo, expresó su apoyo y cercanía con los familiares de las personas fallecidas y con quienes resultaron heridos en el choque entre los trenes.

"Transmitir a las familias nuestro pésame, nuestra tristeza, nuestro apoyo, nuestro cariño en un momento tan duro, tan difícil", agregó el rey, quien también indicó que había mantenido una conversación con el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, para conocer más detalles sobre la situación.

Reconocen labor de los equipos de emergencia

Durante su pronunciamiento, el rey también dedicó unas palabras de reconocimiento a los servicios de emergencia que trabajan en la atención de los afectados por el accidente ferroviario ocurrido en el país europeo.

El monarca destacó la participación de distintos organismos y equipos especializados, entre ellos la Unidad Militar de Emergencias (UME), que interviene en situaciones de especial gravedad.

"Unas palabras de ánimo, de apoyo y reconocimiento a todos los servicios de emergencia que están atendiendo a la situación", expresó.

Finalmente, mientras continúan las labores de asistencia, las autoridades trabajan para determinar las circunstancias del choque y establecer cómo se produjo el accidente de trenes en Toledo. El rey de España señaló que la atención se mantiene centrada en los heridos, el apoyo a los familiares de las víctimas y las investigaciones correspondientes.