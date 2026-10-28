Bolsonaro escapa de Brasil con miras a EE.UU. tras haber hecho escala en Argentina y Ecuador

28/10/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El senador brasileño, Flávio Bolsonaro, abandonó el territorio de su país e inició un desplazamiento aéreo internacional con miras hacia los Estados Unidos, habiendo registrado paradas previas en Argentina y Ecuador. El legislador, sobre quien pesaban restricciones de salida dispuestas por las autoridades judiciales en el marco de investigaciones en su contra, no reconoció de forma oficial los resultados del balotaje presidencial.

Trayecto aéreo e itinerario de Bolsonaro registrado por las autoridades migratorias

La Dirección Nacional de Migraciones de Argentina confirmó de manera oficial que el legislador cruzó el límite fronterizo con la documentación reglamentaria vigente y sin registrar impedimentos legales en los controles de dicho país. Posteriormente, el senador y su familia abordaron un vuelo charter operado por una compañía privada desde el aeropuerto de Puerto Iguazú.

El plan de vuelo trazado por la empresa de aviación estableció como primer punto de aterrizaje la ciudad de Guayaquil, en territorio ecuatoriano. Las unidades de seguimiento aéreo en tiempo real registraron la llegada de la aeronave con matrícula argentina y su posterior despegue con rumbo al norte del continente tras una breve parada técnica.

Los registros de la plataforma Flightaware y los informes periodísticos internacionales señalaron que la ruta final del avión privado apunta hacia la ciudad de Miami, en el estado de Florida. La administración gubernamental de los Estados Unidos evalúa la concesión de las facilidades de visado solicitadas por la representación del político sudamericano.

La Dirección Nacional de Migraciones informa que a las 22:50 hs del dia 27/10, ingresaron por el paso fronterizo de Puente internacional Tancredo Neves en la provincia de Misiones, los ciudadanos Flavio Nantes Bolsonaro, Fernanda Antunes Figueira Bolsonaro, Carolina Figueira Bolsonaro y Luiza Figueira Bolsonaro, quienes lo hicieron con documentación hábil de viaje sin ningún impedimento legal para el ingreso al país, asimismo los tránsitos fueron registrados por la autoridad de aplicación sin incidentes. Por su parte, a las 23:30 hs, la comitiva ingresante abordó un vuelo privado despachado por la compañía Baires Fly S.A con destino a la ciudad de Guayaquil, Ecuador, según se informó en el plan de vuelo. Lee también Flávio Bolsonaro llegó a Estados Unidos y se reunió con su hermano Eduardo en Florida October 28, 2026

Situación legal en Brasil y cancelaciones de documentos de viaje

Las instituciones del sistema judicial de Brasil mantenían indagaciones abiertas contra el senador por la presunta comisión de los delitos de lavado de dinero y corrupción en el financiamiento de proyectos cinematográficos. En ese contexto, los organismos competentes habían ordenado la retención y cancelación de sus pasaportes nacionales y diplomáticos.

Pese a las restricciones de los documentos de identidad emitidos por el Estado brasileño, la prensa internacional constató que el legislador cuenta con la ciudadanía italiana desde el año 2023. Esta condición le permitió disponer de la documentación necesaria para realizar los trámites de embarque y desplazamiento en los controles fronterizos externos.

Las agrupaciones políticas de oposición y el comando de campaña del senador tomaron conocimiento del viaje a través de breves mensajes de texto enviados antes de su salida. Por su parte, el Ejecutivo brasileño y la Policía Federal mantienen el monitoreo de los reportes oficiales internacionales sobre el paradero definitivo del Flávio Bolsonaro.