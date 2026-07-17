Científicos descubren nueva especie de mono con una "máscara" natural de colores en su rostro

17/07/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Un mono bien curioso que encontraron metido en el Congo sorprendió a los científicos, ya que nunca antes había sido visto. Después de tanto investigar, los expertos aseguraron que es un tipo de primate tiene una "máscara" natural de colores en su rostro.

Científicos descubren nueva especie de mono

Esta nueva especie entra al grupo de los Colobus, unos monos netamente africanos que ya sumaban seis tipos conocidos. Los científicos la descubrieron tras chequear a dos hembras adultas y un macho, asegurando que era un animalito totalmente diferente a los demás.

Según el estudio publicado en la revista científica PLOS ONE, se trata de un mono raro y poco conocido incluso para las comunidades locales.

Su pariente más cercano sería el Colobus satanas, ubicado a más de 1.200 kilómetros de distancia, una diferencia que los expertos relacionan con una separación evolutiva ocurrida hace millones de años.

El primate presenta un pelaje negro que refleja la luz y un tamaño corporal diferente entre machos y hembras. Sin embargo, el rasgo que más sorprendió a los científicos está en su rostro.

Los investigadores describieron que el mono tiene una cara oscura y sin pelo, rodeada por una llamativa zona de piel desnuda de color rosado a naranja cremoso alrededor de la boca. Esta característica crea un contraste visual que da la apariencia de una "máscara" natural de colores.

Descubrimiento que tardó casi 20 años

La historia de este hallazgo comenzó en 2008, durante una expedición en el Parque Nacional de Lomami. En ese momento, los científicos Ashley Vosper y Bernard Ikembelo fotografiaron por primera vez a un mono desconocido que se encontraba en lo alto de los árboles, cerca del río Lomami.

Aunque aquella imagen fue importante, no permitió confirmar que se trataba de una nueva especie. Diez años después, nuevos avistamientos permitieron observar con mayor detalle las marcas claras alrededor de su boca y otras características del animal.

Mirar las fotos fijamente del 2008 y cruzarlas con las del 2018 y 2019 probó que era el mismo animalito. Luego de harto estudio, entre 2018 y 2022 los capos sumaron 114 detecciones y 89 avistamientos limpios, sirviendo para meterlo oficialmente en la lista de nuevas especies.

El riesgo del nuevo mono

Si bien este descubrimiento es una locura para la ciencia, los científicos advierten que la especie corre peligro. Su mapa conocido se reduce a unos 1.700 kilómetros cuadrados, un espacio mucho más pequeño que el de los demás monos de su propio género.

Los expertos dijeron que la falta de selva, el aumento de gente y la cacería ilegal se volverían graves peligros para su vida durante los próximos años.

Por ello, recomendaron reforzar la protección de zonas naturales como el Parque Nacional de Lomami, un espacio clave para conservar especies poco conocidas y únicas como este nuevo Colobus congoensis.

Así, científicos descubrieron una nueva especie de mono en el Congo que destaca por su singular "máscara" natural de colores en el rostro. Tras casi 20 años de investigación, el hallazgo permitió conocer a un primate único que ahora requiere protección para evitar que desaparezca.