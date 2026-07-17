Ordenan retirar popular marca de crema para peinar por alteración en su calidad microbiológica

17/07/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

¿Tiene esta conocida crema para peinar en casa? Ordenan la suspensión y el retiro inmediato de un popular producto tras detectar alteración en su calidad microbiológica. Conoce cuál es la marca que está en la mira.

¿Qué crema para peinar es retirada del mercado?

Un nuevo producto de uso cotidiano se encuentra en la mira de una autoridad sanitaria. A través de su página oficial, el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) pidió la suspensión y el retiro inmediato de una popular crema para peinar.

De acuerdo a la Alerta Sanitaria 212-2026, la advertencia recae sobre el uso de la 'Crema de Peinar Leche de Coco Pal Pelo con Células Madre', en presentación de 250 mililitros, identificada con el registro sanitario NSOC89337-18CO y el lote 2208-124, que pertenece a Laboratorios Cosmecol de Colombia S.A.S., cuya fabricación está a cargo de Dermocosmética Ltda.

Es decir, aquellas personas que adquirieron este producto deben revisar el lote mencionado para evitar problemas en el cuero cabelludo de los menores de edad, población a la que está dirigido y comercializado el producto en supermercados de Colombia.

Crema para peinar que se ordenó retirar del mercado en Colombia.

Invima lanzó alerta sanitaria: ¿Cuál es el motivo?

Invima precisó que la medida del retiro de la crema para peinar se da tras "evidenciar alteración de la calidad microbiológica por resultados no conformes en el recuento de microorganismos mesófilos aerobios totales, encontrándose por encima del límite máximo de aceptabilidad establecido para este tipo de productos cosméticos en la Resolución 2120 de 2019".

"Absténganse de distribuir y comercializar el producto alterado identificado, so pena de ser sujeto de la aplicación de medidas sanitarias de seguridad y de los procesos sancionatorios a que haya lugar", señala Invima.

Aunque el Invima aclaró que no ha recibido reportes de personas afectadas por el uso del producto, optó por retirarlo del mercado como medida preventiva para reducir cualquier riesgo potencial, asimismo destacó que el lote contaminado con esa carga de microorganismos puede favorece a estos riesgos:

Irritaciones en la piel o el cuero cabelludo.

Enrojecimiento, picazón, reacciones alérgicas.

Infecciones, especialmente si la persona tiene heridas, lesiones o un sistema inmunológico debilitado.

Se pide suspende uso de la crema de peinar en Colombia

Por esas razones, la autoridad sanitaria colombiana recomendó a los consumidores suspender de inmediato el uso de esa popular marca mientras se completa el retiro del producto. El instituto advirtió que el incumplimiento de estas instrucciones puede dar lugar a la apertura de procesos sancionatorios.

Así que si tienes esa crema para peinar, ya sea porque lo compraste en Colombia o se trató de un regalo, ten en cuenta la alerta sanitaria de Invima: se ordena el retiro inmediato del producto de los mercados por alteración en su calidad microbiológica.