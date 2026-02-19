Autobús se precipitó y dejó al menos 5 muertos y más de 30 heridos en carretera

19/02/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Una nueva tragedia se registró en una carretera. Las autoridades reportaron un saldo preliminar de cinco muertos y más de 30 heridos luego de que un autobús se precipitara. El caso se encuentra bajo investigación policial.

Accidente de autobús dejó más de 30 heridos

De acuerdo a los primeros reportes, un autobús se dirigía desde la provincia de Gauteng hacia Zimbabue, cuando de pronto el conductor perdió el control y se salió de la carretera, cayendo a una zanja en la autopista N1, cerca de la frontera con Zimbabue, en la provincia sudafricana de Limpopo.

La ministra provincial de Transporte, Violet Mathye, brindó detalles sobre el incidente, confirmando que lamentablemente el siniestro dejó un saldo de al menos cuatro personas fallecidas en el lugar del incidente y una quinta persona perdió la vida más tarde en el hospital al que el equipo de emergencia trasladó.

Por su parte, el Departamento de Transporte y Seguridad Comunitaria de Limpopo dijo que los pasajeros del autobús tenían como destino Musina, donde abordarían otro vehículo para continuar a Zimbabwe.

Investigación en curso en Limpopo

Asimismo, el portavoz del Departamento de Transporte y Seguridad Comunitaria de Limpopo, Moremi Taueatsoala, indicó a los medios locales que los servicios de emergencia todavía estaban en el lugar, y que existía la preocupación de que algunos cuerpos estuvieran atrapados dentro o debajo de los escombros.

Las autoridades también reportaron que el despiste del vehículo dejó al menos 34 heridos, que fueron trasladados a distintos hospitales para recibir tratamiento médico. Debido al incidente, cerraron la autopista N1 y recomendó a los conductores que usen la R523 de Nzhelele hasta nuevo aviso este jueves 19 de febrero.

Las causas del accidente siguen siendo materia de investigación. Cabe destacar que el siniestro ocurrió en la misma zona donde 42 personas murieron durante otro accidente de autobús en octubre de 2025.

Otro accidente internacional en carretera

Lamentablemente, otro accidente se registró en una carretera interestatal, precisamente en la I-25 en dirección norte cerca de Pueblo, que está a unas 40 millas al sur de Colorado Springs, el último martes 17 de febrero.

Las autoridades reportaron que un choque múltiple involucró más de 30 vehículos, incluidos seis camiones, después de que nubes de polvo (por ráfagas de viento de más de 100 kilómetros por hora) dificultaran la visibilidad de los conductores. Al tener conocimiento de la magnitud del siniestro, la Patrulla Estatal de Colorado decidió cerrar los dos carriles de la autopista afectada por la mañana.

El fuerte impacto dejó un saldo preliminar de al menos cuatro personas fallecidas y 29 lesionados que fueron trasladados a hospitales cercanos.

Choque múltiple deja 4 muertos y más de 20 heridos.

Es así como una vez más una tragedia se registró en una carretera: al menos cinco muertos y 34 heridos fue el saldo que dejó un accidente de autobús en Sudáfrica luego de que el conductor perdiera el control de la unidad.