Rey Carlos III tras la detención de su hermano Andrés vinculado al expediente Epstein: "La ley debe seguir su curso"

19/02/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El rey Carlos III se pronunció este jueves 19 de febrero tras la detención de su hermano menor Andrés-Mountbatten Windsor, acusado de presuntos vínculos con el desaparecido pederasta Jeffrey Epstein.

Como se recuerda, el operativo se desarrolló en la finca de Sandringham (al este de Inglaterra), donde vive el también expríncipe e hijo de la reina Isabel II, coincidentemente en la celebración de cumpleaños número 66.

Pronunciamiento del rey Carlos III

A través de una carta difundida por The Guardian, la cabeza de la realeza británica marcó su postura, así como la de su familia, sobre el escándalo que ha dado la vuelta a todo el mundo.

"He recibido con profunda preocupación la noticia sobre Andrew Mountbatten-Windsor y su sospecha de mala conducta en el ejercicio de un cargo público. Lo que sigue ahora es un proceso completo, justo y adecuado mediante el cual este asunto se investigue de la manera adecuada y por las autoridades competentes. En esto, como ya he dicho, cuentan con nuestro apoyo y cooperación incondicionales. Permítanme decirlo claramente: la ley debe seguir su curso", señala la misiva.

Asimismo, puntualizó que no comentará más sobre el tema. Del mismo modo, sostuvo que tanto él como su familia continuarán desarrollando su "deber y servicio" hacia sus ciudadanos.

Escándalo Epstein remece la familia real inglesa

Para detener al hoy expríncipe Andrés se requirió la participación de la Policía Metropolitana de Londres, la Policía de Thames Valley, la Policía de Norfolk, la Policía de Essex, la Policía de Bedfordshire, la Policía de West Midlands y la Policía de Wiltshire.

Los hechos ocurren después de que la Policía de Thames Valley dijera que estaban evaluando una denuncia por el presunto intercambio de material confidencial del Gobierno británico por parte del exintegrante de la familia real inglesa al delincuente sexual Jeffrey Epstein, fallecido en prisión en agosto de 2019.

Andrés Mountbatten-Windsor ha negado en todo momento haber cometido algún delito y ha dicho, además, que "lamenta" su amistad con Epstein; sin embargo, no ha respondido a las solicitudes específicas de respuesta tras la publicación de los últimos archivos por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Debido a su presunta vinculación en uno de los escándalos sexuales más grande de la historia, en octubre del 2025 fue despojado de sus títulos de príncipe y duque de York. Según las últimas revelaciones, habría participado en abusos sexuales a menores con Epstein.

Es importante mencionar, que el tiempo máximo que el expríncipe puede permanecer detenido es 96 horas, aunque para ello serían necesarias varias prórrogas autorizadas por oficiales superiores de la Policía y por un tribunal, según la BBC de Londres.