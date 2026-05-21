Colombia anuncia el cese de funciones del embajador de Bolivia en "reciprocidad" por expulsión de su diplomática

21/05/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Las relaciones diplomáticas entre Colombia y Bolivia atraviesan un periodo de tensión debido a las diferentes posturas de sus jefes de Estado en torno a las protestas en territorio boliviano. En este contexto, la cancillería colombiana anunció el fin de las funciones de la embajadora boliviana en su Estado, como una medida "recíproca" por la expulsión de la embajadora de su país.

Colombia expulsa a embajadora boliviana

A través de un comunicado difundido mediante su cuenta de X (antes Twitter), el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia anunció la conclusión de sus funciones a Ariel Percy Molina Pimentel, encargado de la Oficina de la Embajada del Estado Plurinacional de Bolivia en Colombia.

La medida, indicó la entidad, se ha dispuesto "por reciprocidad" en relación con la salida de territorio boliviano de la embajadora colombiana, Elizabeth García, y cumpliéndose con lo dispuesto en el artículo 9 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961.

La cancillería colombiana rechazó que las declaraciones del presidente Gustavo Petro sobre las manifestaciones bolivianas se configuren como una forma de injerencia. Asimismo, descartó cualquier tipo de mediación por parte de ningún funcionario o miembro del gobierno.

Con el mensaje, Colombia ratificó su compromiso con los principios de igualdad soberana y anunció su disposición de dialogar con el gobierno de Rodrigo Paz mediante las vías diplomáticas con el objetivo de reforzar la relación bilateral sostenida por más de un siglo entre ambos países.

"Colombia mantiene su disposición de acompañar, siempre a solicitud del Gobierno boliviano, iniciativas en favor de la paz, el diálogo político, las vías institucionales, la participación ciudadana y la observancia de los derechos humanos y las libertades fundamentales, con sujeción a los principios y normas del derecho internacional", se lee

Comunicado de Cancillería de Colombia

Bolivia expulsó a embajadora colombiana

El pasado miércoles 20 de mayo, la Cancillería de Bolivia expulsó a la embajadora de Colombia, Elizabeth García, por considerar las declaraciones del presidente de dicho país, Gustavo Petro, como una "injerencia" en el conflicto boliviano, marcado por multitudinarias protestas ciudadanas.

Como se recuerda, el domingo pasado, el mandatario colombiano calificó la crisis que atraviesa de Bolivia como "una insurrección popular" y pidió que "no haya presos políticos en ninguna parte de las Américas", en referencia a los manifestantes detenidos.

Las declaraciones de Gustavo Petro han desatado un conflicto entre Colombia y Bolivia que ha desembocado en la expulsión de sus embajadoras en ambos países.