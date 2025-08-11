Colombia: Fallece a los 39 años el senador Miguel Uribe Turbay

11/08/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

A poco más de dos meses del grave atentado en su contra, esta madrugada dejó existir en la Fundación Santa Fe de Bogotá el senador colombiano Miguel Uribe Turbay, a los 39 años.

Como se recuerda, el líder del partido político "Centro Democrático" recibió dos impactos de bala - una en la cabeza y la otra en la pierna - durante un mitin en Bogotá el pasado 7 de junio, a manos de un sicario adolescente quien actualmente se encuentra prófugo.

Luchó por su vida por más de 60 días

El precandidato presidencial colombiano fue sometido a una serie de intervenciones quirúrgicas desde el ataque recibido en el barrio Modelia, ubicado en la capital de su país. El último reporte sobre su estado de salud fue emitido por la clínica el sábado 9 de agosto, donde comunicaron que había sufrido una hemorragia en el sistema nervioso central.

Tras lograr estabilizarlo, el personal médico decidió reiniciar su bloqueo neuromuscular y sedarlo profundamente "para contribuir a su evolución". No obstante, su condición era "crítica" y su pronóstico era -como esperarse- de "carácter reservado".

Lamentablemente, al promediar las 1:00 a. m. de este lunes 11 de agosto, partió a la eternidad luego de sufrir nuevas complicaciones en la Unidad de Cuidados Intensivos donde pasó los últimos años de su vida. Quien se encargó de confirmar el deceso fue su esposa, María Claudia Tarazona.

¿Qué se sabe de su victimario?

La Procuraduría General de la Nación de Colombia (PGNCOL) reportó el 29 de julio último, la fuga del sicario que finalmente acabó con la vida del precandidato presidencial, quien desde mediados de junio se encontraba internado en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). La institución calificó el hecho como "evasión".

Durante la diligencia llevada a cabo, la fiscalía colombiana presentó los elementos probatorios en contra del menor de edad, tales como, los videos de las cámaras de seguridad de la zona y las grabaciones de los testigos del hecho que cometió. Pese a las imputaciones, el joven no reconoció los cargos en su contra en la audiencia realizada el 10 de junio.

Inmediatamente, sus familiares, políticos y seguidores exigieron la recaptura del sujeto; no obstante, hasta la fecha se desconoce su paradero, no descartándose la posibilidad de que haya cruzado las fronteras colombianas para seguir evadiendo a la justicia local.

La vida del líder colombiano se apagó este lunes 11 de agosto, en un trágico hecho que conmueve a todo un país, en medio de las últimas tensiones con Perú por las afirmaciones de Gustavo Petro, quien desconoció la soberanía peruana en la Isla Santa Rosa en la frontera de ambos países.