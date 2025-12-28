Trump y Zelensky terminan su reunión con líderes europeos sobre la guerra entre Ucrania y Rusia

28/12/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el mandatario ucraniano, Volodymyr Zelensky, sostuvieron este domingo una reunión en Florida con líderes de la Unión Europea para discutir el plan de paz revisado de 20 puntos. La cita buscó cerrar brechas en la propuesta inicial de 28 puntos presentada por Trump el mes pasado y que Ucrania ajustó en las últimas semanas.

Según la presidencia ucraniana, ambos mandatarios conversaron por teléfono con representantes europeos durante el encuentro, en un intento por garantizar que cualquier acuerdo incluya garantías sólidas de seguridad para Ucrania y no recompense la agresión rusa.

Trump recibe a Zelensky en su mansión en Florida tras su llamada con Putin.

Ataques rusos en paralelo

Mientras se desarrollaban estas conversaciones de alto nivel, los ataques rusos contra Ucrania continuaron sin pausa. En Sloviansk, un bombardeo mató al menos a una persona e hirió a varias más. En Kherson, al menos diez civiles resultaron heridos tras nuevos ataques.

Además, Kyiv sufrió el asalto sostenido más largo del año, con cientos de drones y decenas de misiles dirigidos principalmente contra infraestructura energética y civil, dejando a residentes sin calefacción en pleno invierno.

Este contraste entre la diplomacia y la realidad en el terreno genera incertidumbre sobre la viabilidad de un acuerdo inmediato.

Los ataques rusos contra Ucrania continuaron hoy a pesar de las conversaciones de paz de alto nivel

Lo dicho por Trump tras hablar con Putin

Horas antes de reunirse con Zelensky, Trump había declarado que la negociación con el presidente ruso Vladimir Putin estaba llegando a su "fase final" y que percibía disposición de Moscú para alcanzar la paz. "Creo que él sí, creo que ambos lo hacen", afirmó, sugiriendo que Putin estaba "muy serio" en su intención de poner fin al conflicto.

Sin embargo, la continuidad de los ataques rusos contradice esa percepción y mantiene el desenlace en suspenso.

Trump señala que llamada con Putin fue "muy productiva" para el acuerdo de paz.

Declaraciones al público

Tras concluirse la reunión entre ambos mandatarios, se dio paso a una conferencia de prensa donde se brindaron detalles acerca de los avances alcanzados durante las negociaciones, con Trump asegurando que los acuerdos para la paz ya se hallan avanzados "en un 95%", calificando a su vez su reunión de "excelente" tras casi tres horas de diálogo.

Trump y Zelenski dieron declaraciones tras su reunión en Mar-a-Lago. Trump afirmó que "hemos progresado 95% hacia el fin del conflicto". Zelenski destacó los avances en la búsqueda de la paz con Rusia



Mantente informado en la WEB ► https://t.co/QTAt5w82G4 pic.twitter.com/NmbLRkSHEQ — Canal N (@canalN_) December 28, 2025

Trump reconoció, sin embargo, que las conversaciones siguen siendo complejas y que existe la posibilidad de que fracasen. Incluso dejó abierta la posibilidad de viajar personalmente a Ucrania si ello contribuye a concretar el acuerdo.

"Podríamos llegar a un punto en el que no se está pensando, que se convierta en un asunto importante y lo desbarate. Miren, ha sido una negociación muy difícil", declaró.

La jornada diplomática en Florida deja avances, pero también dudas. Trump y Zelensky coinciden en que el proceso está cerca de una definición, aunque los ataques rusos y la cuestión territorial mantienen la incertidumbre. El desenlace de estas negociaciones sigue abierto y en desarrollo.