Atentado con bomba contra una caravana de comerciantes deja al menos siete personas fallecidas

Una caravana de comerciantes y viajeros que se trasladaba de un punto a otro fue víctima de un atentado con una bomba, dejando un saldo de al menos siete víctimas mortales. Esto ocurrió tras un enfrentamiento sostenido entre fuerzas del orden y un grupo armado, que habría realizado un ataque a modo de represalia.

Se han reportado heridos

Este lamentable suceso ocurrió en la ruta Gusau-Dansadau-Magami, en el estado de Zamfara, al norte de Nigeria. Después de la disputa entre las autoridades y los 'Bandidos', como denominan a la agrupación, de acuerdo al medio 'Premium Times'. El explosivo detonó contra un grupo de 5 mil comerciantes y viajeros.

De acuerdo al medio, la caravana se movilizó en sábado 27 de diciembre por la noche desde Magami. El grupo armado, que ha sido señalado de quebrantar un acuerdo de paz en la región, irrumpió previamente el área del centro de abastos, siendo repelido con disparos por militares y vigilantes de la zona.

First video from the dansadau-magami highway Zamfara IED blast moments ago, this is how these people travel out of their areas with heavy security army escort, this is what these are going through for along time. Now IEDs have been added to the problem... pic.twitter.com/gJS4AB0UuE — m. u (@secmxx) December 27, 2025

La explosión habría ocurrido cuando la columna humana se movilizaba en camionetas y minivans, entre las aldeas Yargada y Mai Hayahaya. El artefacto detonó en una vía donde los grupos delictivos operan, provocando la muerte de siete personas, además de dejar a muchas otras heridas, aunque sin cifras oficiales de las autoridades.

Para controlar Zamfara, los 'Bandidos' realizan emboscadas, detonaciones de explosivos y secuestros masivos, que dificultas las operaciones de seguridad de las fuerzas del orden. En lo que va del 2025, esta región nigeriana ha sido blanco de otros ataques, según Nuhu Babangida, representante de la ACNUDH (organización de derechos humanos).

Otro atentado de gran magnitud

Nigeria afronta una crisis contra grupos armados que atentan contra su población civil, como se evidenció este mes, cuando 15 personas fallecieron en un ataque similar, cerca de Dansadau. Estas agrupaciones operan además de Zamfara, en los estados de Níger y Katsina.

Además, otra amenaza recurrente que enfrenta es la presencia de Boko Haram, así como una filial del Estado Islámico, con presencia en el norte y noreste del país. Recientemente, Estados Unidos bombardeó una zona en la que se encuentra asentada la primera organización terrorista mencionada.

