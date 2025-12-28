Pablo Lavandeira dejó de ser jugador de Alianza Lima y ficho por FC Cajamarca para la temporada 2026

28/12/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Se sigue moviendo el mercado de pases en el Perú y Alianza Lima ha anunciado la salida de uno de sus jugadores para la temporada 2026. Pablo Lavandeira dejó de ser blanquiazul y de inmediato FC Cajamarca lo confirmó como fichaje, lo que habría sido un pedido expreso de Hernán Barcos para fichar.

Lesión lo alejó de las canchas

El 2025 no fue bueno para el extremo uruguayo-peruano, que debido a una lesión se perdió gran parte de la campaña. Esta poca actividad fue determinante para el entrenador Pablo Guede, quien tenía la decisión sobre su permanencia, lo que finalmente no ocurrió.

Los 'íntimos' despidieron a Lavanderia en redes sociales, con un video de menos de un minuto de duración en el que se aprecian sus mejores momentos y un recopilado de las frases que dejó durante su estancia. "Gracias, Pablo, por dejar el corazón en cada partido. Quedas en la historia del Club", señaló.

𝑪𝒂𝒅𝒂 𝒆𝒕𝒂𝒑𝒂 𝒅𝒆𝒋𝒂 𝒉𝒖𝒆𝒍𝒍𝒂. 💙



Gracias, Pablo, por dejar el corazón en cada partido. Quedas en la historia del Club.👏🏾 pic.twitter.com/5ITjuqTk25 — Club Alianza Lima (@ClubALoficial) December 28, 2025

Casi en paralelo, FC Cajamarca anunció en sus canales oficiales la incorporación del jugador de 35 años como fichaje para la temporada 2026. Esta será su segunda etapa en esta ciudad, tras jugar para UTC en 2015, en lo que fue su primera experiencia en Perú tras su paso por el fútbol de su país natal, Chile y México.

"Estamos orgullosos de anunciar la incorporación de un jugador que derrocha entrega, talento y corazón en cada rincón de la cancha. lavandeira llega a la "Tierra del Cumbe" para defender nuestros colores y guiarnos hacia el objetivo", indica la publicación del campeón de la Liga2.

Se podría rencontrar con Barcos

Aunque Hernán Barcos estuvo en Cajamarca y se reunió con el presidente del nuevo inquilino de la Liga1, aún no se ha confirmado su llegada. No obstante, trascendió en la prensa que el 'pirata' habría pedido a Lavanderia como una petición para firmar, acercándolo a su nuevo club.

"Creo que ya está lo FC Cajamarca, no tengo la información, voy a preguntar, pero tengo entendido que ya está y que Hernán obviamente ha pedido algunos jugadores y uno de ellos es (Pablo) Lavandeira, así que tiene la oferta de volver a Cajamarca", sostuvo Talía Azcárate en L1 Max".

