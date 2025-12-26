Streamer atropella en vivo a fan que lo siguió durante horas: "¿Está muerto?"

26/12/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

Un streamer, que se hace llamar Clavicular, se metió en un buen lío después de atropellar en vivo a un fan que lo seguía todo el día. Esto pasó el 24 de diciembre, mientras hacía una transmisión en vivo.

Streamer atropella en vivo a seguidor

Todo ocurrió el 24 de diciembre, cuando Clavicular realizaba una transmisión en vivo mientras se desplazaba en un Tesla Cybertruck. En medio del recorrido, un joven se puso de golpe frente al vehículo y chocó contra el parabrisas.

Clavicular RAN OVER a stalker that tried hopping on his windshield 😳 pic.twitter.com/w4ikrAeUp9 — KickChamp👑 (@Kick_Champ) December 25, 2025

El auto continuó rodando unos segundos mientras el joven permanecía sobre la parte frontal. La escena, transmitida sin cortes, generó alarma inmediata entre los espectadores que seguían el stream en tiempo real.

En las imágenes se oye a uno de los ocupantes asustado, mientras otro hace un comentario irónico que prendió las críticas en redes: "¿Está muerto? Espero que sí".

La grabación no tardó en circular por distintas plataformas, acumulando miles de reproducciones y comentarios que cuestionaron tanto la conducta del seguidor como la reacción del streamer y su entorno.

Seguidor se graba durante el atropello

Otro detalle que aumentó la polémica fue que, según muestran las imágenes, el joven atropellado grababa con su propio teléfono celular mientras permanecía sobre el vehículo en movimiento.

Esta acción elevó la preocupación entre los usuarios, quienes advirtieron el alto riesgo del incidente.

Horas después del atropello, Peters —nombre con el que también se identifica al streamer— compartió en sus redes sociales una ilustración relacionada con lo ocurrido, acompañada del mensaje: "Juega juegos tontos y ganarás premios tontos".

De acuerdo con comentarios difundidos en redes, el joven atropellado habría tenido interacciones previas con el streamer en meses anteriores.

Consecuencias para streamer Clavicular

Tras la difusión masiva del material, se confirmó que Clavicular fue expulsado de la plataforma de streaming donde realizaba sus transmisiones.

Pese a ello, el streamer sostuvo que actuó por miedo y en defensa propia, versión que continúa siendo debatida por los usuarios.

Hasta ahora, no se han dado detalles oficiales sobre el estado de salud del joven atropellado; solo se confirmó que sobrevivió, aunque probablemente quedó herido.

Tampoco se sabe si habrá acciones legales relacionadas con el incidente, ni cuándo podrían iniciarse ni qué implicaciones tendría para el streamer.

Así, una transmisión en vivo terminó fuera de control cuando el streamer Clavicular atropelló a un fan que lo siguió durante horas, hecho que derivó en su expulsión de la plataforma.