EE.UU.: Colisión de dos helicópteros en Nueva Jersey deja un piloto muerto y otro en estado crítico

28/12/2025

Un trágico accidente aéreo se registró este domingo en el sur de Nueva Jersey, cuando dos helicópteros colisionaron en pleno vuelo cerca del aeropuerto municipal de Hammonton. El hecho dejó como saldo un piloto fallecido y otro gravemente herido, según confirmaron autoridades locales y federales.

El jefe de Policía de Hammonton, Kevin Friel, informó que la emergencia fue reportada alrededor de las 11:25 de la mañana. Al llegar al lugar, los equipos de rescate encontraron uno de los helicópteros envuelto en llamas, que fueron extinguidas poco después.

Modelos involucrados

La Federal Aviation Administration (FAA) precisó que se trataba de dos aeronaves Enstrom, un modelo F-28A y un 280C. En cada helicóptero viajaba únicamente el piloto. Uno murió en el lugar del impacto, mientras que el otro fue trasladado a un hospital cercano en estado crítico.

Imágenes difundidas muestran a uno de los aparatos girando de manera descontrolada antes de estrellarse contra el suelo, una secuencia que expertos asocian con la pérdida total de control tras una colisión en el aire.

La investigación oficial

El caso será investigado por la National Transportation Safety Board (NTSB), con apoyo técnico de la FAA. La NTSB es la entidad encargada de determinar las causas probables de los accidentes aéreos en Estados Unidos.

Las pesquisas preliminares se centrarán en reconstruir las trayectorias de ambas aeronaves, analizar las grabaciones de radio, las condiciones meteorológicas y el estado técnico de los helicópteros.

Riesgos en la aviación ligera

Aunque las colisiones en el aire son poco frecuentes, representan uno de los escenarios más peligrosos en la aviación general y en operaciones de helicópteros. Estos vuelos suelen realizarse a baja altura y en espacios aéreos compartidos, lo que aumenta la posibilidad de errores de coordinación o problemas de visibilidad.

De acuerdo con datos históricos de la NTSB, este tipo de accidentes suele estar vinculado a fallas en la comunicación por radio, limitaciones de conciencia situacional entre pilotos o ausencia de torres de control permanentes en aeródromos pequeños.

Hammonton es una localidad de unos 15,000 habitantes en el condado de Atlantic, a 56 kilómetros al sureste de Filadelfia. La zona es conocida por su tradición agrícola y por la cercanía a los Pine Barrens, una extensa región boscosa con pequeños aeródromos y pistas de aviación general.

El accidente en Hammonton vuelve a poner en debate la seguridad de la aviación ligera en Estados Unidos. Mientras la investigación avanza, las autoridades insisten en la necesidad de reforzar la disciplina operacional y la vigilancia constante en espacios aéreos compartidos.