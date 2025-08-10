Miguel Uribe se encuentra en "condición crítica": Senador sufre hemorragia en el sistema nervioso central

10/08/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

A poco más de dos meses del brutal atentado que intentó acabar con su vida, el estado de salud del senador colombiano Miguel Uribe Turbay vuelve a sufrir un duro revés, tras reportar una leve mejoría hace pocas semanas.

Como se recuerda, la última intervención quirúrgica realizada al líder del partido político "Centro Democrático" fue llevada a cabo el pasado 16 de junio, a consecuencia de un sangrado intracerebral agudo por el intento de homicidio en su contra, cometido el último 7 de junio, en Bogotá.

Reporte de su estado médico

A través de un comunicado emitido esta tarde, la Fundación Santa Fe de Bogotá informó que Miguel Uribe Turbay sufrió una hemorragia en el sistema nervioso central, motivo por el cual, su estado clínico fue crítico entre el 7 y el 9 de agosto.

Debido al diagnóstico, el personal médico de la clínica realizó nuevos "procedimientos neuroquirúrgicos de urgencia", logrando estabilizarlo nuevamente. Además, han requerido reiniciar su bloqueo neuromuscular y sedarlo profundamente "para contribuir a su evolución".

En ese contexto, continuará bajo monitoreo hemodinámico y neurológico permanente, puesto que, su condición es "crítica" y su pronóstico es de "carácter reservado". Cabe precisar que, la información remitida por el nosocomio colombiano fue por disposición de sus familiares.

Principal sospechoso del atentado está nuevamente libre

La Procuraduría General de la Nación de Colombia (PGNCOL) informó el 29 de julio último, que el sicario que intentó acabar con la vida del precandidato presidencial ha fugado del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) donde permanecía internado desde mediados de junio.

A través de sus plataformas oficiales, la PGNCOL calificó el hecho como una "evasión". Como se recuerda, el adolescente no reconoció los cargos en su contra en la audiencia realizada el 10 de junio, luego de su detención por el intento de homicidio cometido en el barrio Modelia, ubicado en la capital colombiana, cuando le disparó a la cabeza y a la pierna luego de una actividad proselitista.

"Este despacho ha iniciado indagaciones correspondientes para establecer responsabilidad de los hechos, condiciones de protección en las que se encontraba el adolescente y pide a autoridades trabajar para dar con su paradero lo más pronto posible a fin de proteger la investigación", señaló la institución en su cuenta de "X" (Twitter).

La salud del político colombiano continúa en estado crítico, a poco más de dos meses del atentado que pretendía acabar con su vida. Sus familiares, amigos y seguidores siguen esperando justicia sin perder la fe de que pueda recuperarse.