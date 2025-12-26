Varios soldados fallecieron por explosión de sistema múltiple de cohetes: Arma fue adquirida en China

26/12/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

Dos naciones asiáticas se encuentran en un conflicto fronterizo desde el segundo bimestre del 2025 y durante una ofensiva, hubo un resultado lamentable. Al menos ocho soldados que utilizaban un sistema múltiple de lanzamiento de cohetes fallecieron, luego de que el arma fallara y explotara de forma repentina frente a ellos.

Soldados ejecutaban ofensiva

Un video difundido en redes sociales muestra el momento en el que varios soldados del Ejército de Camboya lanzan un ataque desde tierra con un sistema Type 90B de calibre 122, originario de China. Mientras varios misiles son expulsados, se aprecia una explosión cerca del vehículo, que abatió a los militares que la operaban.

La muerte de estos miembros de las fuerzas se da en el contexto de una escalada bélica contra Tailandia, que se da con el uso de artillería, bombardeos y evacuaciones masivas de civiles. Todo esto ocurre mientras los intentos por alto al fuego gestionados por ambos gobiernos fracasan.

🇰🇭🇹🇭 | Un sistema MLRS Tipo 90B de fabricación china explotó durante los combates entre Camboya y Tailandia, matando a 8 soldados camboyanos. pic.twitter.com/m8V8HNd6jn — Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) December 25, 2025

Según Associated Press (AP), este viernes Tailandia lanzó una contraofensiva con aviones caza F-16, citando al Ministerio de Defensa camboyano. Al menos 40 bombas fueron lanzadas sobre una aldea en la provincia noroccidental de Banteay Meanchey, causando daños materiales, aunque sin confirmarse civiles como víctimas mortales.

Esta ofensiva se da en el marco de la guerra que sostienen ambas naciones desde hace más de un siglo y recrudecido en mayo, tras el fallecimiento de un efectivo camboyano en un enfrentamiento. Durante los dos últimos meses ambos países establecieron restricciones fronterizas, afectando a los dos.

China como mediador del conflicto

Al ser un aliado comercial de Camboya y Tailandia, el gobierno chino ha intentado mediar en el conflicto, para que ambas naciones lleguen a un punto de consenso. Esto ante el fracaso que ha tenido la administración de Donald Trump de conseguir el fin de las hostilidades, pese a convocar a los primer ministros de los países en cuestión.

El pasado lunes 22 de diciembre China anunció que tomaría la posta en las negociaciones y que estaba "comprometido con ambas partes en favor de la paz, a su manera". Para ello, el ministro de Asuntos Exteriores chino se reunió con sus homólogos y envió un diplomático a ambos territorio para calmar la tensión.

Durante un ataque del Ejército de Camboya, ocho de sus soldados fallecieron tras la explosión de un sistema múltiple de lanzamiento de cohetes. El arma de fabricación china, era apuntada contra la frontera con Tailandia, cuando un fallo provocó la tragedia.