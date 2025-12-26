Siria: Ataque a mezquita deja al menos 8 fallecidos tras una explosión

26/12/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

Al menos ocho personas fallecidas y más de 18 heridos se produjeron tras una explosión en un mezquita en la ciudad siria de Homs durante este viernes 26 de diciembre.

El motivo del ataque aún se encuentra bajo investigación; sin embargo, el grupo islamista Saraya Ansar al-Sunna se atribuyó el ataque tras una confirmación a través de la red social de Telegram.

Ataque en mezquita en ciudad de Siria

Las autoridades de Siria investigan la causa de la explosión que habría ocurrido cuando files se encontraban en la mezquita Imam Ali Ibn Abi Taleb en la cual resultaron heridas al menos 18 personas y 8 fallecieron.

La mezquita estaba ubicada en la calle Al Khadri, en el barrio Wadi al Dahab, un lugar de culto de la minoría alauita.

"Una explosión terrorista tuvo como objetivo la mezquita Ali Bin Abi Talib durante las oraciones del viernes en la calle Al Khadri, en el barrio Wadi al Dahab de Homs", indicó el Ministerio del Interior en un comunicado.

De acuerdo a videos difundidos, se observó que la mezquita terminó con graves daños en su interior: Ventanales rotos, paredes debilitadas y otros escombros fueron producto del ataque.

Según la agencia estatal de noticias SANA (Agencia Árabe Siria de Noticias) informó que se tratarían de "artefactos explosivos" que fueron colocados al interior de la mezquita.

Otras de las hipótesis, sería que la explosión fue causada por un ataque suicida, según indicó el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos (OSDH).

Tras el ataque, las fuerzas de seguridad establecieron un cordón alrededor de la mezquita para iniciar con las diligencias necesarias del caso como investigar y recopilar pruebas del ataque.

Secretario General de la ONU condena ataque

El Secretario General de la ONU, António Guterres, condenó "inequívocamente" el atentado contra la mezquita en Homs. Países como Jordania, el Líbano, Arabia Saudita y Qatar también condenaron el ataque y expresaron condolencias a las víctimas.

En el comunicado, Guterres precisó que los "ataques contra civiles y lugares de culto son inaceptables y subraya que los responsables deben ser identificados y llevados ante la justicia".

Actualmente, Siria se encuentra en un proceso de transición política tras el derrocamiento del dictador Bashar al-Assad en diciembre de 2024. El país continúa en diversos hechos de violencia sectaria.