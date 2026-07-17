Donald Trump sugiere organizar otra Copa Mundial solo en EE.UU.: "Sin México ni Canadá"

17/07/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Durante una conferencia realizada en Nueva York junto al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, el mandatario estadounidense Donald Trump sorprendió al sugerir que Estados Unidos debería organizar el próximo Mundial en solitario, dejando fuera a México y Canadá.

La propuesta se dio en tono distendido, pero con un mensaje claro: el éxito de la edición 2026 demuestra que el país tiene la capacidad de asumir el torneo completo.

Dejar fuera a México y Canadá

Trump afirmó que tras el impacto generado por la Copa Mundial en su actual edición, manifestó su deseo de que en el futuro Estados Unidos vuelva a ser considerada para ser sede de otro toneo. Con ello, puso sobre la mesa la posibilidad de regresar al formato de sede única, algo que no ocurre desde Brasil 2014.

"Sugiero, porque ha sido tan exitoso (...) lo que deberíamos hacer es elegir a EE.UU. de nuevo, y dejar a México y Canadá fuera. Fue bonito tenerlos. Pero elegimos a alguien más para el siguiente".

El mandatario destacó que el Mundial 2026 ha roto récords de asistencia y audiencia, con 6,5 millones de espectadores en estadios y cifras televisivas históricas. Comparó la logística con organizar "78 Super Bowls en menos de dos meses", subrayando que Estados Unidos demostró una capacidad organizativa sin precedentes.

📹 "Lo que deberíamos hacer es que elijas de nuevo a Estados Unidos, esta vez dejaremos fuera a México y Canadá", le dijo Donald Trump al presidente de la FIFA, Gianni Infantino pic.twitter.com/8L4pmQE0Ky — EL PAÍS América (@elpais_america) July 18, 2026

Infantino no rechazó la idea, aunque tampoco la confirmó. Se limitó a elogiar el éxito del torneo y a agradecer a los aficionados de todo el mundo. El presidente de la FIFA señaló que los ingresos permitirán desarrollar el fútbol en más países, reforzando la misión global de la organización.

Presidente destacó impacto mundialista

Además de su propuesta, Trump calificó el Mundial como el "evento deportivo más exitoso de la historia", resaltando que fue un "gran homenaje a Estados Unidos". Incluso bromeó con Infantino sobre la posibilidad de un Mundial compartido entre EE.UU. y China, "para tener vuelos cortos entre partidos". Finalmente, deseó suerte a España y Argentina en la final del domingo en el MetLife Stadium.

La sugerencia de Trump de albergar otro Mundial solo en Estados Unidos refleja tanto su satisfacción con los resultados de 2026 como su intención de capitalizar políticamente el éxito del torneo. Aunque se expresó en tono relajado, la declaración pone en discusión el futuro de la organización de la Copa del Mundo y la viabilidad de repetir un evento de esta magnitud en un solo país.

La conferencia, además, sirvió para consolidar la narrativa de que el Mundial 2026 ha sido un éxito sin precedentes en términos de asistencia, ingresos y audiencia, con cifras que lo colocan como el más grande de la historia.