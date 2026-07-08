Colombia: Iván Cepeda advierte que se estaría configurando un "gobierno paramilitar" encabezado por Abelardo De La Espriella

08/07/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El excandidato presidencial colombiano, Iván Cepeda Castro, advirtió que en su país se estaría configurando un "gobierno paramilitar", el cual estaría encabezado por el mandatario electo, Abelardo De La Espriella.

Pese a que tras perder en la segunda vuelta reconoció los resultados de los mismos, el representante del Pacto Histórico llamó a la "desobediencia civil" el 30 de junio último, acusando al presidente electo de presuntamente liderar un plan de persecución contra Gustavo Petro y otros opositores con el respaldo de las autoridades de justicia de los Estados Unidos.

Tensiones se agravan en Colombia

A través de un pronunciamiento ofrecido en sus plataformas oficiales, Iván Cepeda hizo mención a las gestiones realizadas por los expresidentes colombianos Álvaro Uribe e Iván Duque, acusándolas de atentar contra los derechos humanos, de persecución política y de "paramilitar al Estado" .

En ese sentido, no dudó en hacer comparativa con las acciones que empezaría a presidir Abelardo De La Espriella cuando asuma funciones, a partir del próximo 07 de agosto para los próximos cuatro años.

"Las primeras decisiones que anuncia adoptará el señor Abelardo de la Espriella, en particular aquellas relacionadas con el denominado control del orden público, nos obligan a hacer una advertencia que no puede ser ignorada. Tras conocer anuncios sobre los primeros decretos que él expedirá, hemos llegado a una conclusión grave: en Colombia comienza a configurarse un gobierno paramilitar", sostuvo.

MI MENSAJE A LA NACIÓN pic.twitter.com/cXpsXRxtO2 — Iván Cepeda Castro (@IvanCepedaCast) July 8, 2026

Bajo esta consideración, argumentó su postura en los tres primeros ejes de gobierno que dispondría De La Espriella, como, por ejemplo, la conformación de bloques de búsqueda urbanos y primeras líneas de seguridad, la criminalización de la protesta social y megacárceles privadas.

De La Espriella acusa golpe de Estado en su contra

Las tensiones entre Abelardo De La Espriella y Gustavo Petro empezaron a agudizarse en la última semana. El mandatario electo acusó a quien será su antecesor, bajo complicidad de Iván Cepeda, de orquestar un golpe de Estado para perpetrarse en el poder.

Asimismo, no dudó en que el plan se asemeja a lo ocurrido en regímenes como Venezuela y Nicaragua, donde la democracia fue violentada por Hugo Chávez, Nicolás Maduro y Daniel Ortega, respectivamente.

"En las últimas horas, el plan ha escalado. Petro se atribuyó competencias que son propias del órgano electoral, ha desconocido mi elección y mi credencial como presidente electo. Basado en fantasías, se lo otorga de manera olímpica a Cepeda", anunció.

Frente a esta presunta conspiración en su contra, De La Espriella hizo un llamado a las organizaciones del Estado a que se mantengan expectantes ante cualquier intento de rompimiento del orden constitucional.