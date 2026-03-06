Crisis en Oriente Medio: Ejército de Israel bombardea la capital del Líbano dejando hasta el momento más de 200 muertos

06/03/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

La madrugada del viernes 6 de marzo, la Fuerza Aérea de Israel llevó a cabo un ataque militar contra la ciudad de Beirut, capital del Líbano. Según la Agencia Nacional de Noticias Libanesa (ANN), las ofensivas se produjeron en el área de Al-Janah, al sur del país, muy cerca de la Embajada de Irán.

Este es el segundo ataque en menos de una semana (el primero se registró el lunes 2 de marzo) a cargo del régimen de Benjamín Netanyahu. De acuerdo con el reporte del Ministerio de Salud libanés, a la fecha se registran 217 muertos y 798 heridos.

Continúa la "venganza israelí" contra el Hezbolá

Tras estallar la guerra entre Israel y Estados Unidos contra Irán, el Líbano fue "arrastrado" al conflicto, luego de que el grupo paramilitar chiita libanés Hezbolá atacara a Israel, en claro rechazo al asesinato del ayatolá Alí Jameneí. Desde Jerusalén no tardaron en responder con sendos ataques masivos.

La agencia estatal informó que los bombardeos se registraron cerca de Baalbek, en el este del país; así como en ciudades del sur, como Touline o Srifa y las zonas residenciales de la capital, como Haret Kreik, que ya han sido objetivo de los ataques desde el pasado lunes.

Por su parte, el Ejército de Israel ha confirmado este viernes que ocho de sus militares han resultado heridos y cinco de ellos se encuentran en estado grave como resultado del impacto de proyectiles disparados desde el Líbano.

Cabe señalar que, el ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, anunció el martes que el Ejército fue "autorizado" para tomar "áreas adicionales de mando" en el Líbano, con el objetivo de "prevenir ataques" contra las comunidades fronterizas israelíes. "Prometimos seguridad para las comunidades de Galilea y eso es lo que vamos a entregar", dijo.

Advierten desplazamiento masivo de libaneses

Las alarmas en el Líbano ha generado que a la fecha unas 300 000 personas hayan tenido que desplazarse a raíz de los ataques aéreos y órdenes de evacuación por parte del Estado de Israel, así lo confirmó la agencia de ayuda humanitaria del Consejo Noruego para los Refugiados (NRC).

"El número de personas que podrían ser desplazadas superarían potencialmente el millón", indicó el NRC en un comunicado. El primer ministro libanés, Nawaf Salam, advirtió el día de hoy, que "se avecina un desastre humanitario" debido al desplazamiento masivo.

"Las actividades de la organización terrorista Hezbolá están obligando a las Fuerzas de Defensa de Israel a actuar contra ella con fuerza. Las FDI no tienen la intención de hacerles daño", dijo el coronel Avichay Adraee.

El conflicto en Oriente Medio cada día se vuelve a mayor escala, con más países involucrados y con un planeta que teme que sea el inicio de la III Guerra Mundial.