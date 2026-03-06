Donald Trump enviará a Marco Rubio a Cuba, afirmando que el régimen "va a caer muy pronto"

06/03/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó en una entrevista con la periodista Dana Bash de CNN que enviará al senador Marco Rubio a Cuba, en el marco de su estrategia de presión contra el régimen de La Habana.

"Cuba pronto va a caer. Voy a poner a Marco allá", declaró Trump, reforzando su postura de confrontación directa con gobiernos que considera hostiles.

Marco Rubio como figura clave

Rubio, senador republicano por Florida, es conocido por su línea dura contra Cuba y Venezuela. Su eventual designación en la isla podría ser interpretada como un movimiento político de alto impacto, tanto por la comunidad cubanoamericana en Estados Unidos como por los aliados del régimen cubano.

Trump añadió que busca un cambio de liderazgo en Cuba y que tiene en mente nombres para dirigir el país, aunque evitó revelarlos. La confirmación de Rubio como pieza central de su estrategia marca un giro más concreto en la política exterior estadounidense hacia América Latina.

🇨🇺🇺🇸 Trump: Cuba "quiere llegar a un acuerdo"



"Lo que está pasando con Cuba es asombroso", declaró el mandatario estadounidense.https://t.co/lckKqm6jrW pic.twitter.com/DdhgZOvrKl — RT en Español (@ActualidadRT) March 6, 2026

"La guinda del pastel"

Las declaraciones se producen mientras continúa la guerra en Medio Oriente, donde Estados Unidos e Israel mantienen ofensivas contra Irán. En paralelo, Trump abre un nuevo frente de tensión en el Caribe, lo que podría generar fricciones con gobiernos latinoamericanos que rechazan la injerencia externa.

Debido a la prioridad que el gobierno republicano ha puesto en la guerra contra Irán, el tema con Cuba quedó suspendido pero no olvidado. Previamente, Trump precisó que, tras culminar el conflicto en el Medio Oriente, la eventual "caída" del régimen en la isla sería "la guinda del pastel", como prueba de los resultados de su política hacia países aliados de gobiernos de izquierda en América Latina.

Cuba entre crisis y apagones

La isla atraviesa una crisis interna marcada por la escasez de alimentos, problemas económicos y cortes de electricidad que se han intensificado en las últimas semanas. Los apagones prolongados afectan a gran parte de la población y han generado protestas en varias provincias.

Este escenario de precariedad refuerza la narrativa de Trump sobre un país "al borde de caer", aunque también incrementa la sensibilidad regional frente a cualquier intento de intervención externa.

Apagón en Cuba por un fallo masivo

La confirmación de Donald Trump de que enviará a Marco Rubio a Cuba coloca a la isla en el centro de su agenda internacional. Con un discurso que mezcla presión política y la idea de un cambio de liderazgo impuesto desde fuera, el mandatario abre un nuevo foco de tensión en América Latina, en un momento en que Cuba enfrenta una crisis interna marcada por apagones y dificultades económicas.