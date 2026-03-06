Crisis en Medio Oriente: Peruana que viajó a Líbano por amor ahora está atrapada en zona de bombardeos

06/03/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Medio Oriente atraviesa uno de los momentos más álgidos de los útlimos años, en esta zona Irán se ha visto totalmente afectada tras los ataques perpetrados por Israel y EE.UU. el sábado pasado ocasionando la muerte de más de 500 personas según el servicio de emergencias de la Media Luna Roja iraní.

La respuesta de Irán no se hizo esperar y realizó ataques de misiles a su vez con aviones no tripulados contra territorio israelí. Además contra instalaciones militares estadounidenses en la región del Golfo así como países vecinos como es el caso de Líbano, en el que una peruana relató que vive en una zona de bombardeos, tras establecer ahí junto a su pareja desde varios años.

En medio de la zona de guerra

En diálogo con Latina Noticias, una mujer de nacionalidad peruana llamada Nancy Saavedra, quien reside en Líbano desde hace más de dos décadas, relató el drama que atraviesa ella y otros connacionales que viven en la zona cercana donde se perpetran los bombardeos.

Recordemos que la Fuerza Aérea de Israel realizó la noche del último jueves y la madrugada de este viernes, una serie de ataques en Dahiyeh y otras áreas de Beirut, en Líbano.

Es en este panorama que nuestra compatriota reveló que cuando el país alerta que habrán bombardeos ella se refugia en un determinado lugar en el que puede salvaguardar su vida y ya por la noche retorna a su domicilio.

"Hay otros peruanos que viven en el sur (de Líbano) que se han trasladado al norte. Desgraciadamente aquí en el Líbano no tenemos ni consulado ni embajada y la ayuda nos la está brindado el cónsul de Egipto", manifestó.

Complicado encontrar alimentos

Además, Saavedra sostuvo que en este panorama es complicado encontrar alimentos y se han generado consecuencias en el suministro eléctrico y otros servicios básicos. "Es un problema para toda la ciudadanía, a veces no tenemos agua, a veces luz como cualquier país en esta situación", añadió.

De igual manera, reveló que por el momento no pueden realizarse transacciones bancarias. En el caso de los alimentos precisió que muchos países han colaborado con la entrega de estos.

"En cada pueblo, por lo general, tienen un lugar de emergencia ahí es donde uno se acerca (en caso de una atención médica), pero a lugares lejos como Beirut no puedes ir porque hay mucho tráfico y hay muchos hospitales que están cerrados", refirió.

Es así como una peruana que reside en Líbano relató cómo atraviesa estos momentos debido a la crisis en Medio Oriente que se ha desatado hace casi una semana tras los ataques de Israle y EE.UU. a Irán.