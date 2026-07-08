Mundial 2026: Alcalde de Nueva York afirma que a Egipto "le robaron" el partido contra Argentina

08/07/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

La controversia por el partido entre Argentina y Egipto en los octavos de final del Mundial 2026 sigue creciendo y ahora ha alcanzado un escenario inesperado: el propio alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, aseguró públicamente que la selección egipcia fue "robada" en su eliminación.

El mandatario se apartó del guion durante la presentación de un plan de transporte público para referirse al encuentro y respaldar las denuncias de presunta manipulación arbitral que ya habían lanzado el técnico Hossam Hassan y el delantero Mostafa Zico.

La intervención de Mamdani

En medio de su discurso sobre el programa "Next Stop: Better Buses, Faster Service", Mamdani sorprendió a la audiencia al declarar que Egipto había sido víctima de un robo en el partido contra Argentina.

"Si vas al trabajo en autobús, el ahorro es considerable. En seis meses, habrás pasado 24 horas menos en el autobús. Al cabo de un año, habrás ahorrado más de dos días de desplazamiento. Eso significa desayunar con tu familia, llegar a casa a tiempo para la hora de acostarse, y estar de acuerdo con tus amigos en que Egipto fue robado ayer", expresó.

El alcalde, nacido en Kampala y primer mandatario de Nueva York de origen inmigrante y confesión musulmana, se sumó así a un coro de críticas que ya había encendido el vestuario egipcio.

EL ALCALDE DE NUEVA YORK DIJO QUE "A EGIPTO LE ROBARON EL PARTIDO"



Durante la presentación de un plan para mejorar el sistema de colectivos de la ciudad, Zohran Mamdani se sumó a la polémica por la clasificación de Argentina a cuartos de final del Mundial.



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La polémica arbitral

El encuentro terminó 3-2 a favor de Argentina tras una remontada en los últimos minutos, pero Egipto denunció irregularidades. El árbitro francés François Letexier anuló un gol de Zico por una falta ocurrida más de veinte segundos antes de la anotación, decisión que generó indignación.

La Federación Egipcia, además, presentó una queja formal ante la FIFA, acusando "errores graves" y un "doble rasero" en la aplicación del reglamento. El equipo también reclamó un penalti no sancionado en la jugada previa al tercer gol argentino, lo que reforzó la percepción de injusticia.

El seleccionador Hossam Hassan fue contundente: "Hoy nos han engañado injustamente, hemos sufrido una injusticia", declaró en rueda de prensa. En declaraciones posteriores, insinuó que la FIFA buscaba mantener a Lionel Messi en competencia: "Quizás querían que Messi siguiera en carrera".

🚨 ESCÁNDALO EN EL MUNDIAL: DT DE EGIPTO ESTALLA Y DENUNCIA PRESUNTO AMAÑO A FAVOR DE ARGENTINA 🚨



📅 07 de Julio de 2026 | 📍 Mundial 2026.-

Hossam Hassan, el Director Técnico de la selección de Egipto, ha generado una enorme controversia internacional tras emitir fuertes y... pic.twitter.com/BmwVQvDoHr — Ntv365 Oficial (@ntv365) July 8, 2026

La intervención de Zohran Mamdani confirma que la polémica por el Argentina-Egipto ha trascendido el ámbito deportivo y se ha instalado en la esfera política internacional.

Las denuncias de manipulación arbitral, ahora respaldadas desde Nueva York, ponen presión sobre la FIFA para dar explicaciones. Mientras Argentina celebra su remontada y avanza a cuartos, Egipto insiste en que fue víctima de un "robo" y la controversia amenaza con eclipsar uno de los partidos más vibrantes del Mundial.