Tragedia en fábrica de calzado: Devastador incendio acaba con la vida de al menos 28 personas

09/07/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Un devastador incendio en las inmediaciones de una fábrica de calzado acabó con la vida de al menos 28 personas. Hasta el lugar de esta tragedia se han apersonado decenas de bomberos y de acuerdo a medios locales las labores de rescate continúan.

Al menos 28 personas mueren en incendio en fábrica de zapatos

Un dantesco incendio en una empresa en la que se realizan calzados en la ciudad de Jinjiang, localizada al sureste de China en la provincia de Fujian, ha provocado el fallecimiento de al menos 28 personas, de acuerdo a información de la agencia de noticias china Xinhua.

Cabe señalar que, con el propósito de poder controlar las llamas de fuego, los equipos de emergencia del país se han desplegado alrededor del edificio y a su vez para poder rescatar a varias personas que han quedado atrapadas en el interior y en la azotea del inmueble.

Este siniestro se inició al promediar el mediodía (hora local) en la planta baja de la entidad y se habría extendido rápidamente en el resto del edificio de la empresa Huiteng Shoe Industry Co, la cual utiliza un material altamente inflamable en la fabricación de zapatos.

Según información difundida de diversos medios chinos, hasta el lugar de los hechos se han apersonado al menos 183 hombres de rojo y 35 unidades, sin embargo, la presencia de numerosos bultos en las escaleras les ha dificultado el acceso por horas.

Diversos videos difundidos en redes sociales muestran llamas de fuego saliendo de las ventanas de las plantas de la fábrica y una gran humareda negra elevándose. Además, se observan personas que miran hacia bajo como el agua de la manguera de los bomberos las rocían para evitar que el fuego las quemen.

VIDEO | Al menos 28 personas han muerto este jueves en un incendio en una fábrica de calzado de la provincia suroriental china de Fujian, según informaron las autoridades. pic.twitter.com/KTDMNU0pKR — EFE Noticias (@EFEnoticias) July 9, 2026

Presidente de China se pronuncia tras el devastador incendio

Tras este devastador incendio de grandes proporciones, el presidente de China, Xi Jinping, instó a que se redoblen los refuerzos en las operaciones de búsqueda y rescate después.

El mandatario chino declaró que deben hacerse esfuerzos para identificar la causa del accidente y exigir responsabilidades estrictas a los culpables detrás de esta emergencia.

Por su parte, el Ministerio de Gestión de Emergencias ha enviado un equipo de trabajo al lugar para dirigir labores de rescate, mientras que las autoridades provinciales de Fujian han movilizado recursos para atender a los heridos y llevar a cabo las labores de respuesta.

Como vemos, un devastador incendio en una fábrica de calzado de la empresa Huiteng Shoe Industry Co, en Jinjiang, en la provincia china de Fujian, ha acabado con la vida de al menos 28 personas.