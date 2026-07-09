Keiko ganó la segunda vuelta porque hizo bien su campaña, señala Susel Paredes: Sánchez perdió por Antauro

09/07/2026 / Exitosa Noticias / Política

La congresista Susel Paredes afirmó que la victoria de la presidenta electa, Keiko Fujimori, en la segunda vuelta electoral respondió principalmente a una estrategia de campaña efectiva. Asimismo, consideró que Roberto Sánchez, excandidato, afectó sus posibilidades de ganar la elección por su cercanía con Antauro Humala.

Susel Paredes opina sobre la victoria de Keiko Fujimori en la segunda vuelta

En diálogo con Exitosa, la congresista Susel Paredes señaló que la victoria de la presidenta electa, Keiko Fujimori, se debió a una buena estrategia de campaña. Además, afirmó que Roberto Sánchez y Juntos por el Perú llegó a la segunda vuelta con algunos pasivos, entre ellos la presencia de Antauro Humala.

"En la segunda vuelta ganó Keiko porque hizo bien la campaña y del otro lado, yo creo que Juntos por el Perú, tenía algunos pasivos, el grande en mi opinión Antauro Humala", afirmó la congresista Susel Paredes.

Como parte de sus declaraciones, la parlamentaria sostuvo que la campaña de Fuerza Popular logró conectar con el electorado en la etapa decisiva del proceso electoral, mientras que el bloque rival enfrentó dificultades derivadas de algunas de sus alianzas políticas.

Factores determinantes para la segunda vuelta, según Susel Paredes

La funcionaria señaló que la incorporación de Antauro Humala a la estrategia política de Roberto Sánchez respondió a un cálculo electoral orientado a captar una mayor cantidad de votos durante el proceso electoral.

"Él tuvo una interpretación pragmática, con el sombrero yo recojo esta cantidad de votos y le funcionó, llegó a la segunda vuelta y para usar el sombrero tenía que negociar unas cosas con el profesor Castillo", enfatizó.

No obstante, Paredes sostuvo que esa misma decisión terminó perjudicando a Roberto Sánchez en la etapa final de la contienda electoral, al generar rechazo en un sector importante del electorado.

En ese sentido, consideró que la figura de Antauro Humala influyó negativamente en la votación obtenida por Juntos por el Perú durante la segunda vuelta, especialmente entre los miembros de la Policía Nacional y sus familias.

Las declaraciones de la figura política se producen luego de la proclamación oficial de la segunda vuelta presidencial, en medio del análisis político sobre los factores que determinaron el resultado electoral y las zonas involucradas.

Finalmente, la parlamentaria Susel Paredes atribuyó el triunfo de Keiko Fujimori tanto a la estrategia desplegada por su campaña como a las decisiones políticas adoptadas por su principal contendor durante los comicios electorales.