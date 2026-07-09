Choque de autobús y un camión dejó al menos 14 muertos y más de 20 heridos: Esto se sabe

09/07/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Una nueva tragedia se registró en una carretera: un autobús chocó contra un camión, dejando un saldo preliminar de al menos 14 muertos y más de 20 heridos. Las autoridades investigan las causas exactas que dieron origen al accidente de tránsito.

Colisión de autobús y camión dejó varias víctimas

Un nuevo accidente de tránsito ha generado conmoción. De acuerdo a los últimos reportes, un autobús con pasajeros a bordo circulaba por la carretera Kampala-Gulu, cuando de pronto, el conductor perdió el control, aparentemente por tratar de esquivar a un peatón que cruzaba, hasta chocar contra un camión que venía en sentido contrario.

Tras la colisión de ambos vehículos, diversos equipos de emergencia llegaron hasta la zona del accidente para tratar de auxiliar a los afectados, que según la policía, serían al menos 28 heridos, quienes fueron trasladados de urgencia a centros de salud cercanos para recibir tratamiento.

Asimismo, tras el avance de las diligencias, el choque dejó 14 muertos, en la Ruta A6, una carretera que conecta la capital ugandesa, Kampala, con la ciudad de Gulu, al norte de Uganda.

Accidente bajo investigación: ¿Qué provocó el choque?

La policía de Uganda anunció que vienen realizando las investigaciones respectivas que ayuden a esclarecer las causas exactas que dieron origen al accidente. Entre algunas de las hipótesis que manejan es que el conductor del autobús habría manejado con exceso de velocidad.

"Los informes preliminares indican que el conductor del autobús, que supuestamente circulaba a exceso de velocidad, intentó esquivar a un peatón que cruzaba la calle, perdió el control del vehículo y chocó de frente con el remolque que venía en sentido contrario", señalaron las autoridades.

En el marco de esa tragedia, instaron a todos los conductores que "respeten estrictamente los límites de velocidad, especialmente de noche, cuando la visibilidad disminuye, (...) se anticipen a la presencia de peatones en núcleos comerciales y conduzcan siempre a una velocidad que les permita detener el vehículo de manera segura".

Accidente en el norte de Uganda.

Parlamento de Uganda se pronuncia tras el accidente

Los accidentes de tráfico siguen siendo una importante preocupación para la seguridad pública en Uganda. La policía ha atribuido repetidamente muchos accidentes mortales al exceso de velocidad, los adelantamientos peligrosos y la negligencia del conductor.

Ante la magnitud de la tragedia, el Parlamento de Uganda guardó un minuto de silencio por las víctimas durante la sesión plenaria del miércoles 8 de julio.

Lamentablemente, una carretera se convirtió en el escenario de una tragedia. Un autobús chocó contra un camión, dejando al menos 14 muertos y 28 heridos. La policía investiga el accidente para determinar las responsabilidades del caso.