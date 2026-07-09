Retiran más de 650 mil bolsas de papas fritas por riesgo de salmonella: ¿Qué marcas están afectadas?

09/07/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Retiran más de 650 mil bolsas de papas fritas clasificadas bajo el nivel de alerta más grave de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos ( FDA) debido al riesgo potencial de contaminación por salmonella. Conoce qué marcas se ven afectadas.

Retiran varias bolsas de papas fritas tras alerta de la FDA

Alerta sanitaria sobre un snack que es el favorito de muchas personas ha causado gran sorpresa. La FDA emitió una alerta de máxima gravedad por el retiro del mercado de más de 650 mil bolsas de papas fritas debido a un posible riesgo de contaminación con salmonella.

La agencia publicó en su portal oficial que se elevó la clasificación del retiro como Clase I, el nivel más alto dentro de su sistema de alertas, al considerar que existe una probabilidad razonable de que consumir estos productos pueda ocasionar consecuencias graves para la salud o incluso la muerte.

De acuerdo al comunicado, Utz Quality Foods, LLC anunció el retiro voluntario de variedades específicas de papas fritas de las marcas Zapp's y Dirty tras ser notificada de que un condimento utilizado en algunos productos contenía leche en polvo seca proveniente de California Dairies, Inc. y suministrada por un proveedor externo, con posible presencia de esa bacteria.

¿Qué marcas son retiradas por riesgo de salmonella?

Utz Quality Foods, LLC precisó que los lotes de condimento afectados dieron negativo en las pruebas de Salmonella antes de ser utilizados, pero decidió avanzar con el retiro como medida preventiva.

Hasta el momento, la empresa aseguró que no ha recibido reportes de personas enfermas relacionados con el consumo de estas papas fritas; sin embargo, la FDA mantiene la recomendación de no consumirlas bajo ninguna circunstancia. Para evitar riesgos, la entidad dio a conocer en su página web que puedes acceder con este ENLACE cuáles son las marcas afectadas:

Zapp's Bayou Blackened Ranch (1.5 oz, 2.5 oz, 8 oz).

Zapp's Salt and Vinegar (1.5 oz en presentación de 60 unidades).

Zapp's Big Cheezy (2.5 oz, 8 oz).

Dirty Salt and Vinegar (2 oz).

Dirty Maui Onion (2 oz).

Dirty Sour Cream and Onion (2 oz).

En total, el retiro incluye más de 650 mil bolsas de papas fritas distribuidas en Estados Unidos, por lo que la FDA ordenó a los supermercados y negocios, retirar inmediatamente estos productos de los estantes para evitar que continúen llegando a los consumidores.

Marca de papas fritas retiradas de forma preventiva en EE. UU.

¿Qué hacer si tienes esas papas fritas en casa?

Si bien la alerta sanitaria es en Estados Unidos, no está de más aconsejar que en caso tengas el snack en casa por algún regalo de parte de un amigo o familiar que llegó de ese país, no lo consumas.

Debes revisar el nombre del producto, el tamaño del paquete, el código UPC, la fecha "Best By" y el código de lote para verificar si coincide con los productos incluidos en el retiro.

Es así como una importante alerta sanitaria de la FDA encendió las alarmas en Estados Unidos, luego de que se ordenara el retiro de más de 650 mil bolsas de papas fritas por un posible riesgo de contaminación con la bacteria salmonella.