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Continúan labores de rescate

Venezuela: Cifra de víctimas mortales se eleva a 3 811 a consecuencia del doble terremoto

El presidente de la Asamblea Nacional Venezuela, Jorge Rodríguez, compartió un nuevo balance sobre el saldo que viene dejando los fuertes terremotos que azotaron su país la noche del 24 de junio.

La cifra de muertos en Venezuela supera las 3 000.
La cifra de muertos en Venezuela supera las 3 000. Getty Images

08/07/2026 / Exitosa Noticias / Mundo / Actualizado al 08/07/2026

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El presidente de la Asamblea Nacional Venezuela, Jorge Rodríguez, brindó este miércoles 08 de julio, un nuevo balance sobre los terremotos de magnitud 7.2 y 7.5 que azotaron la región central del país el pasado 24 de junio.

Vale recordar que, en conmemoración por el terrible saldo de víctimas que viene dejando el doble movimiento telúrico, la mandataria venezolana, Delcy Rodríguez, decretó siete días de duelo nacional, desde el miércoles 01 de julio.

Cifra de fallecidos y heridos sigue en aumento

Tal como viene ocurriendo desde la semana última, a través de su cuenta de "X", Jorge Rodríguez reveló que la cifra de fallecidos asciende a 3 811; asimismo, se reportan 16 740 heridos y 6 462 personas rescatadas con vida. Del mismo modo, el reporte señala que 86 794 familias han recibido asistencia, mientras que 17 907 personas han quedado sin vivienda, a consecuencia del doble terremoto

El comunicado también menciona, que 856 edificios resultaron afectados, de los cuales 190 colapsaron completamente. Además, se han contabilizado 1 102 réplicas desde el inicio de la emergencia.

Con referente a las labores de rescate, 4 338 rescatistas de diferentes partes del mundo, 30 076 efectivos locales y 28 992 voluntarios, están asumiendo esta misión para hallar la mayor cantidad supervivientes entre los escombros

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Asimismo, el Gobierno venezolano ha habilitado 87 refugios transitorios para albergar a los damnificados, los cuales están ubicados -en su mayoría- en el estado de La Guaria, Caracas, Miranda, Carabobo, y los otros estados afectados.

ONU proyecta millonaria recaudación para atender a damnificados

En medio de su visita a Venezuela, el subsecretario general de la ONU para Asuntos Humanitarios y coordinador de Asistencia para las Emergencias, Tom Fletcher, hizo un llamamiento de emergencia para recaudar 296 millones de dólares, con la finalidad de asistir a 1,3 millones de personas durante los próximos seis meses

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Asimismo, recordó que, actualmente 5.5 millones de personas requieren asistencia humanitaria en el país llanero y que el plan completo demanda 632 millones de dólares para garantizar la ayuda vital.

En ese sentido, el representante internacional también se reunió con la presidenta del país, Delcy Rodríguez, para coordinar "aspectos urgentes" ante los desastres ocurridos en el país y ver la manera de actuar apoyo en favor de la población.

Mientras la comunidad internacional continúa poniéndose a disposición de Venezuela, la población continúa esperando por más ayuda humanitaria y que las labores permitan hallar a más personas con vida entre los escombros.

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