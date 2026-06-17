Aplazan próxima audiencia de Nicolás Maduro ante la Justicia de Estados Unidos hasta el 22 de julio

17/06/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

A principios de mayo se había anunciado que la tercera audiencia en el caso contra Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores se desarrollaría el próximo martes 30 de junio en Manhattan, sin embargo, la Justicia de Estados Unidos decidió aplazarla hasta el 22 de julio tras aceptar la solicitud de la Fiscalía.

Audiencia contra Maduro y su mujer fue aplazada

El último martes, 16 de junio, se dio a conocer que esta decisión que surgió luego de presentarse un pedido del fiscal federal para el Distrito Sur de Nueva York, Jay Clayton, quien argumentaba que era necesario posponer la audiencia por problemas logísiticos y de seguridad relacionados con su traslado.

La Fiscalía estadounidense, con el consentimiento de los abogados defensores, pidió al juez Alvin K. Hellerstein que reprogramara el juicio contra el presidente depuesto de Venezuela y su esposa que originalmente estaba prevista para el 30 de junio.

Esta carta que envió Clayton el último lunes al juez, también indica que el Gobierno de EE.UU. excluirá para ambos acusados los días comprendidos entre el 30 de junio y la nueva fecha del periodo establecido por la Ley de Juicio Rápido.

Dicho cambio permitirá a la Fiscalía presentar pruebas que respalden su acusación contra Maduro y Flores. De igual manera, la defensa legal contará con tiempo suficiente para realziar estas pruebas y considerar las mociones previas a la comparecencia que planea presentar.

¿Qué cargos enfrentan Nicolás Maduro y Cilia Flores?

Es necesario señalar que Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores fueron detenidos en Venezuela, el pasado 3 de enero en medio de un operativo militar ordenado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Desde ese arresto ambos enfrentan un proceso judicial en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, ubicado en Nueva York, donde son acusados de narcoterrorismo, conspiración para exportar droga a Estados Unidos y uso de armas.

Pese a las graves acusaciones, tanto Maduro como Flores han declarado ser inocentes. Su defensa podrá ser financiada por el Gobierno de Venezuela después de que lograran una victoria en ese sentido, debido a que inicialmente el Gobierno norteamericano se oponía a esta posibilidad.

En conclusión, luego de que la Fiscalía de Estados Unidos presentara una solicitud para aplazar la próxima audiencia contra Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores que estaba prevista para el martes 30 de junio, finalmente se determinó que dicho juicio sea aplazado hasta el próximo 22 de julio.