Fuerzas federales abaten a alias "Texas", presunto jefe de plaza de 'Los Chapitos' en Culiacán

08/07/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Tras un enfrentamiento armado en Culiacán, las fuerzas de seguridad lograron neutralizar a Cristhian Guadalupe "N" identificado como el jefe de plaza de la facción 'Los Chapitos'. Este operativo estratégico marca un golpe contundente contra las operaciones delictivas que mantenían azotada a la región de Sinaloa.

Según el reporte oficial de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), el enfrentamiento ocurrió cuando personal militar realizaba labores de vigilancia. Al ser agredidos por miembros de facción criminal, los efectivos repelieron el ataque en defensa de su integridad, resultando abatido "El Texas".

Desarticulación de una célula criminal clave

Además de neutralizar al cabecilla, el despliegue operativo permitió la detención de cuatro sujetos más vinculados directamente a la estructura criminal. Las autoridades confirmaron que esta acción permitió el aseguramiento de un importante arsenal que estaba en poder del grupo delictivo mencionado.

Los elementos castrenses incautaron ocho armas largas, entre ellas una ametralladora, además de dos granadas de fragmentación y una cantidad superior a los tres mil cartuchos útiles. Este equipo bélico demuestra el nivel de armamento utilizado por la organización en sus actividades ilícitas diarias.

"El operativo realizado por la SEDENA resultó en la baja de alias 'El Texas', jefe de plaza de Los Chapitos, junto con la detención de cuatro integrantes más, logrando desarticular una célula delictiva que operaba con alto nivel de violencia en Culiacán, Sinaloa", informó la SSPC.

En Culiacán, Sinaloa, elementos de @Defensamx1, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública del estado, desarticularon una célula delictiva de "Los Chapitos", generadora de violencia en la entidad.

Durante la operación, el personal militar fue agredido y, al repeler el... — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) July 8, 2026

Durante el despliegue, también se lograron recuperar diversos equipos de radiocomunicación y vehículos que eran utilizados para coordinar las actividades del grupo en la zona urbana. Este decomiso impacta directamente en la capacidad de movilidad y logística que mantenían los operadores criminales locales.

Impacto en la seguridad de Sinaloa

Este sujeto era considerado un generador de violencia en la capital, vinculado a diversos delitos como homicidios, secuestros y extorsiones. Su eliminación representa un avance significativo en las labores de inteligencia para reducir los índices delictivos que afectan a la población civil sinaloense actualmente.

El narcotraficante fue neutralizado.

Las autoridades mantienen un operativo de vigilancia reforzado en diversas zonas de la ciudad para prevenir posibles reacciones del grupo criminal tras la baja de su jefe de plaza. El compromiso de las fuerzas federales es mantener el orden público y la paz social.

La estrategia de seguridad continuará enfocada en identificar a otros operadores regionales para evitar la fragmentación o nuevos enfrentamientos entre facciones. La presencia militar seguirá custodiando puntos estratégicos de Culiacán mientras se realizan las investigaciones periciales correspondientes sobre el arsenal decomisado en este operativo.