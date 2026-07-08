Gustavo Petro aplaza empalme presidencial con Abelardo de la Espriella y lo acusa de fraude

08/07/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

A menos de un mes para que Colombia inicie un nuevo periodo de gobernanza, el presidente saliente, Gustavo Petro, anunció la suspensión del proceso de empalme con el mandatario electo, Abelardo de la Espriella, tras denunciar un supuesto fraude en las elecciones de segunda vuelta.

La acusación, realizada sin pruebas, desconoce una vez más la validez de los resultados ya proclamados por la Registraduría y avalados por observadores internacionales. La medida abre un escenario de tensión política e institucional en la antesala de la transferencia de poder prevista para el 7 de agosto.

Petro suspende reuniones previas

La decisión fue dada a conocer el ministro de Hacienda y coordinador del Comité Nacional de Empalme, Germán Ávila, quien señaló que Petro considera que no existen las "condiciones mínimas de respeto institucional" para llevar a cabo el proceso de transición previo al cambio de mando.

El funcionario, durante una conferencia, exigió como condición que la Procuraduría General de la Nación y el Ministerio Público del país sean partícipes en las jornadas de transferencia, en respuesta a las declaraciones de Carlos Alonso Lucio, integrante del Comité de Empalme de De la Espriella, quien aseguró que presentaría acusaciones por presunta corrupción contra Gustavo Petro.

#ATENCIÓN | El ministro de Hacienda, Germán Ávila, le pidió, a través de una carta, a la Procuraduría que acompañe el proceso de empalme como garante, en medio de las tensiones entre el Gobierno saliente y el entrante.https://t.co/R0kxQZ2KMp pic.twitter.com/qAQwTIlIWx — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) July 7, 2026

Oficialismo insiste en el fraude

Petro sostuvo días atrás que el verdadero ganador habría sido el senador Iván Cepeda, y que el sistema de conteo fue vulnerado. Sin embargo, hasta la fecha no ha presentado evidencias concretas y sus declaraciones contrastan con los informes de la Misión de Observación Electoral de la OEA y de la Unión Europea, que validaron la transparencia del proceso.

El mandatario insistió en que no puede iniciar un empalme con un presidente electo cuya legitimidad cuestiona, y convocó movilizaciones para el 20 de julio, día de la independencia, con el objetivo de "defender la democracia".

Petro insiste en que sistema electoral en el exterior fue vulnerado

La suspensión del empalme implica que las reuniones técnicas entre ministerios y equipos de transición quedan congeladas. La Ley 951 de 2005 establece que el empalme es obligatorio y que el gobierno saliente debe entregar información oficial al entrante, por lo que la decisión de Petro podría ser considerada una vulneración legal.

De la Espriella acusa posible golpe de Estado

Aunque el foco está en la acusación de Petro, el presidente electo reaccionó con dureza: acusó al mandatario saliente de preparar un golpe de Estado y afirmó que no puede dialogar bajo esas condiciones. En redes sociales pidió a las Fuerzas Armadas mantenerse fieles a la Constitución y calificó al gobierno actual de "golpista y corrupto".

La suspensión del empalme refleja un quiebre institucional inédito en Colombia: un presidente saliente que denuncia fraude sin pruebas y un presidente electo que acusa intento de golpe.

El choque de narrativas aumenta la polarización y amenaza con complicar la transición democrática. Aunque Petro ha reiterado que entregará el poder el 7 de agosto, la incertidumbre sobre el proceso de empalme y las movilizaciones convocadas elevan el riesgo de crisis política en el país.