Abelardo de la Espriella: Presidente electo de Colombia anunció el cierre de 14 embajadas

27/07/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, anunció una reorganización de la política exterior que contempla el cierre de 14 embajadas y cerca de 15 consulados. La medida incluye sedes en Cuba, Nicaragua y Haití, además de otros países de África, Europa y Asia.

Cierre de embajadas y consulados

La lista anunciada incluye las embajadas de Argelia, Azerbaiyán, Barbados, Cuba, Chequia, Etiopía, Ghana, Haití, Hungría, Malasia, Nicaragua, Rumanía, Senegal y Sudáfrica. El presidente electo indicó que estas decisiones formarán parte de las primeras medidas de su administración, que comenzará el próximo 7 de agosto.

"En una primera etapa cerraré las embajadas de Argelia, Azerbaiyán, Barbados, Cuba, Chequia, Etiopía, Ghana, Haití, Hungría, Malasia, Nicaragua, Rumanía, Senegal, Sudáfrica", anunció el virtual presidente colombiano.

El anuncio también contempla el cierre de cerca de 15 consulados y la suspensión de la apertura de una misión diplomática colombiana en Palestina. La reorganización anunciada modificará la actual red de representación exterior del país y será aplicada por el próximo Gobierno colombiano.

Una semana de trabajo sin descanso para dejar listo el Gobierno de la Patria Milagro.



Consolidamos una alianza histórica con CAF que traerá USD 9.000 millones para infraestructura, seguridad, salud, educación y desarrollo; seguimos conformando un gabinete elegido por mérito y no... pic.twitter.com/SUhOHGB3H4 — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) July 27, 2026

La decisión de cerrar las embajadas no significará, según lo anunciado, una ruptura de relaciones diplomáticas con todos los países incluidos en la medida. La excepción será Cuba y Nicaragua, naciones con las que el futuro Gobierno colombiano confirmó que no mantendrá relaciones diplomáticas.

Cambios en la política exterior

El anuncio también incluye cambios en otras representaciones diplomáticas de Colombia. De acuerdo con lo informado, el próximo Gobierno contempla reorganizar algunas misiones y modificar la presencia del país en determinados escenarios internacionales, como parte de las medidas que comenzarán durante la nueva administración.

De la Espriella también anunció la suspensión de la apertura de la embajada colombiana en Palestina. A ello se suma la decisión de reabrir la embajada de Colombia en Israel, mientras que también se prevé la apertura de una nueva representación diplomática colombiana en Nigeria.

El presidente electo asumirá funciones el 7 de agosto.

La reorganización anunciada por Abelardo de la Espriella incluye además la unificación de algunas misiones diplomáticas. Entre ellas figuran las representaciones relacionadas con Francia-UNESCO e Italia-FAO, según los detalles difundidos sobre los cambios que aplicará su Gobierno.

El cierre de 14 embajadas de Colombia, junto con la eliminación de cerca de 15 consulados y la ruptura diplomática con Cuba y Nicaragua, marcará las primeras decisiones del nuevo Gobierno en materia de relaciones internacionales. La administración de De la Espriella asumirá funciones el 7 de agosto de 2026.