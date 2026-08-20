Derrumbe en una mina de oro dejó más de 10 muertos y varios heridos: investigan accidente en Nariño

20/08/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El derrumbe en una mina de oro dejó más de 10 muertos y varios heridos, de acuerdo a los reportes preliminares. El accidente se encuentra bajo investigación de las autoridades colombianas en Nariño.

Tragedia en una mina de oro: reportan varias víctimas

De acuerdo a los primeros reportes, una fuerte explosión se registró en el interior de una mina de oro a cielo abierto en la aldea de Puerto Rico, una zona remota del municipio de Policarpa, del departamento colombiano de Nariño, fronterizo con Ecuador, en la tarde del último miércoles 19 de agosto.

El fuerte estruendo generó el colapso de un talud en la mina ubicada en una zona montañosa y de difícil acceso. Lamentablemente, el derrumbe dejó, hasta el momento, 13 muertos y siete trabajadores heridos, según precisó el director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) de Nariño, Gabriel Ocaña.

"Desafortunadamente se presentó un colapso de un talud en una mina en la vereda Puerto Rico, jurisdicción de Policarpa (...) que afectó a unas personas que trabajaban ahí, de las cuales 13 personas fallecieron. Siete personas están heridas", señaló.

Investigan accidente en mina de oro en Colombia

Asimismo, sostuvo que al tener conocimiento de la emergencia se desplegaron diversos equipos de bomberos de Pasto, así como de Policarpa para realizar las labores de búsqueda y rescate que se prolongaron toda la noche con ayuda de maquinaria pesada y concluyeron en la madrugada de este jueves 20 de agosto.

El director de la UNGRD en Nariño señaló a los medios locales que los trabajadores que resultaron heridos por el derrumbe en la mina fueron trasladados a hospitales cercanos para recibir atención médica oportuna.

Las autoridades colombianas comenzaron con las diligencias e investigaciones respectivas que ayuden a esclarecer las causas exactas que dieron origen al deslizamiento de tierra que dejó sepultadas a varios trabajadores de la mina.

#Emergencia | A 13 se eleva el número de fallecidos por colapso de una mina ilegal en Policarpa (Nariño)



🎙Informa @David_fajardoo pic.twitter.com/NdpK6SKaHp — La Fm Pasto (@lafmpasto) August 20, 2026

Derrumbe en mina: brindan apoyo a familiares de la víctima

Tras la tragedia, entidades departamentales y nacionales trabajan de manera coordinada para brindar apoyo a los familiares de las víctimas y evaluar la situación de la zona afectada.

Asimismo, se precisó que entre los fallecidos hay cuatro indígenas de una misma familia del pueblo quillasinga. El secretario de Gobierno de Nariño, Fredy Gámez, aseguró a 'Caracol Radio' que la mina donde ocurrió el accidente, operaba de forma ilegal con retroexcavadoras, una modalidad que se utiliza a menudo en esa zona del departamento fronterizo con Ecuador.

Es así como una nueva emergencia se reportó a nivel internacional. Al menos 13 muertos y siete heridos dejó el derrumbe de una mina de oro en el suroeste de Colombia.