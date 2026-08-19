19/08/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Al menos cinco muertos y más de 15 heridos dejó el derrumbe de un muro durante una fiesta que un hombre organizó en el patio de su vivienda para celebrar el ingreso de sus hijos a la universidad. Equipos de emergencia acudieron al lugar para determinar las causas del accidente.

Colapso de muro deja varias víctimas: ¿Qué se sabe de la tragedia?

De acuerdo a los últimos reportes, una tragedia se registró al promediar las 5:30 p. m. del martes 18 de agosto en plena celebración del ingreso de unos jóvenes a la universidad. Según se precisó, un hombre no dudó en organizar una fiesta para festejar el reciente logro académico de sus hijos en el patio de su vivienda.

Para que todos sus invitados puedan festejar a su lado sin inconvenientes por el mal clima (precipitaciones), colocó un toldo provisional en el patio de su hogar ubicado en la provincia de Sichuan, en el suroeste de China.

Sin embargo, la aparente acumulación de una cantidad excesiva de agua de lluvia sobre la cubierta aumentó la tensión ejercida por las cuerdas con la que estaba sujetada la estructura, lo que provocó el derrumbe parcial de un muro del tejado del primer piso usado para fijar el toldo.

Investigan causas del derrumbe del muro en China

Lamentablemente, el derrumbe del muro dejó tres personas fallecidas en el lugar del accidente, mientras que otras dos perdieron la vida posteriormente en el hospital pese a los intentos de los médicos por salvarles la vida.

Las autoridades locales desplegaron equipos de rescate, proporcionado atención médica a los afectados y gestionado las consecuencias del suceso que causó conmoción en la comunidad. Asimismo, de acuerdo a la agencia de noticias Xinhua, se vienen llevando a cabo las diligencias respectivas para determinar las causas exactas de la tragedia en plena celebración por el ingreso a una universidad.

En el marco de este acontecimiento, medios internacionales destacan que en China, es costumbre organizar fiestas para celebrar el ingreso de un niño a una casa de estudio superior después del examen nacional de ingreso, también conocido como Gaokao.

Emergencia en Chile por aluviones

Otra grave situación se registró a nivel internacional. Pues bien, se reportó que la región chilena de Antofagasta vive una emergencia inédita tras las intensas lluvias que activaron quebradas y generaron aluviones en varias comunas, entre ellas Tocopilla.

La magnitud del desastre llevó al gobierno de José Antonio Kast a decretar estado de excepción constitucional de catástrofe, movilizando recursos militares y civiles para contener la crisis.

Además, se declaró Alerta Roja en las comunas de Antofagasta, Taltal, Mejillones y Tocopilla, reforzando la presencia de equipos de emergencia y militares en las zonas críticas.

Es así como, aparentemente, la acumulación de agua por las intensas lluvias en China, generaron el derrumbe de un muro durante una fiesta organizada para celebrar el ingresos de dos jóvenes a la universidad. El caso se mantiene bajo investigación.