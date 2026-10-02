Perú plantea ante la OEA la creación de un grupo de mediación para abordar la crisis en Nicaragua

02/10/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Espá, propuso ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) la creación de una misión especial de mediación para resolver la crisis de Nicaragua. Esta solicitud fue presentada durante la XXXI Reunión de Consulta de Ministros de dicha entidad, celebrada actualmente en Estados Unidos.

La iniciativa de la Cancillería peruana busca promover un acercamiento entre los actores políticos nicaragüenses para restablecer la institucionalidad democrática en el país. Espá argumentó que esta medida diplomática resulta necesaria frente a las graves vulneraciones a los derechos fundamentales cometidas por el régimen de Daniel Ortega.

Propuesta diplomática para restablecer el orden en Nicaragua

La propuesta del canciller peruano enfatizó la urgencia de adoptar decisiones concretas frente a la coyuntura del país centroamericano.

El objetivo central de la iniciativa es garantizar que los ciudadanos puedan ejercer sus libertades civiles y políticas de manera autónoma, logrando un escenario de elecciones libres frente a la constante represión.

"Debemos estar a la altura de las circunstancias y adoptar una respuesta política y diplomática contundente. Consideramos necesaria la conformación de la misión especial de mediación para Nicaragua, que pueda promover un acercamiento de todos los actores políticos y que busque el restablecimiento de una institucionalidad democrática efectiva, y respetuosa de los derechos humanos y las libertades", afirmó el Canciller.

🔴🔵 #ElInformativoDeExitosa📺📺 | El canciller Carlos Espá participó en una reunión de cancilleres de la OEA en Washington, Estados Unidos, en la que se refirió a la situación de Nicaragua. Exigió la celebración de elecciones libres y la liberación de presos políticos.



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El alto funcionario aclaró que esta acción internacional no pretende vulnerar la soberanía ni imponer mandatos externos. Por el contrario, la finalidad es que la población recupere su capacidad de decisión, evite el hostigamiento estatal por su posición ideológica y mantenga su nacionalidad nicaragüense ante las amenazas documentadas en este conflicto político y social.

"(...) vuelvan a poder decidir por sí mismos, que puedan hablar sin ser perseguidos, reunirse sin ser encarcelados, no ser hostigados y conservar su nacionalidad, sin que esta dependa de su obediencia política y, sobre todo, elegir y ser elegidos en elecciones libres"

Denuncia internacional por crímenes del régimen de Ortega

El representante nacional calificó la situación como una dictadura 'enquistada' y recordó los graves episodios de violencia ocurridos durante las protestas de abril de 2018. En dicho contexto, los reportes registraron 355 personas asesinadas, incluyendo la muerte de 27 menores de edad, lo que motivó a solicitar la intervención estructural del Ministerio de Relaciones Exteriores.

"Son actos despreciables, golpes, palizas, violencia sexual, descargas eléctricas, quemaduras con ácido y cigarrillos, asfixia, arrancamiento de uñas perpetrados por agentes del Estado y orientados a reprimir a ciudadanos de bien por el simple pecado de ser opositores al régimen o por ser percibidos así", sentenció Espá.

Además de las denuncias por torturas físicas, el gobierno peruano advirtió sobre las nuevas medidas constitucionales del régimen. Estas reformas pretenden instaurar una figura de copresidencia e inhabilitar a la oposición bajo acusaciones de traición a la patria, medidas que actualmente atentan contra la seguridad hemisférica y regional.