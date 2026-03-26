Yailin La Más Viral quedó en libertad bajo fianza tras ser arrestada por posesión de armas de fuego

26/03/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La artista urbana Yailin La Más fue puesta en libertad bajo fianza tras ser detenida por posesión de armas de fuego por la Policía Nacional de Santo Domingo, en República Dominicana.

Libre tras ser arrestada por posesión de armas de fuego

Jorgina Guillermo Díaz, popularmente conocida en la música urbana como Yailin La Más Viral, obtuvo la libertad condicional bajo fianza tras haber sido detenida por la Policía, en República Dominicana, luego de comparecer a su primera audiencia tras ser arrestada durante un operativo en el que se le halló dos armas de fuego en el vehículo en el que se desplazaba.

La intérprete conocida por canciones como "Bing Bong" y "Silla" permaneció casi un día y medio bajo arresto. Así, este jueves 26 de marzo fue presentada ante un tribunal en Santo Domingo, donde un juez ordenó su libertad condicional.

Esta decisión fue tomada por un magistrado de la Ciudad Judicial de Santo Domingo Este, quien dispuso que la artista deberá pagar una fianza equivalente a 8 mil 400 dólares, tal y como lo solicitó el Ministerio Público.

¿Cómo sucedió el arresto de Yailin La Más Viral?

Yailin La Más Viral fue detenida el pasado martes durante un operativo en la calle Ariz Azar, en el sector de Los Minsa, en República Dominicana. De acuerdo a un informe oficial, al momento de la intervención se encontraba a bordo de un Lamborghini Urus verde, modelo de 2022.

Según información brindada por las autoridades en el interior de la unidad móvil se encontraron dos armas de fuego, una pistola Glock 19 de quinta generación, con selector de disparo, cargador y dos balas. Asimismo, una pistola marca Zoraki con cargador y cinco balas.

En consiguiente, el Ministerio Público de República Domincana le imputó de manera preliminar violaciones a varioa artículos de la Ley 631-16 para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados, en perjuicio del Estado dominicano.

En medio de dicha controversia, el promotor de la cantante salió en su defensa y aseguró que este arresto corresponde a una distracción del Gobierno. A su juicio se trata de desviar la atención pública de otros asuntos, como el alza de precios de los combustibles.

Tras permanecer casi un día y medio bajo arresto debido a que se le hallaron dos armas en un automóvil en el que se desplazaba, la cantante urbana fue puesta en libertad este jueves 26 de marzo bajo fianza tras comparecer ante un tribunal en Santo Domingo, República Dominicana.